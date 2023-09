Concluyó el evento México Siglo XXI y el encargado de cerrar la edición 2023 fue Arturo Elias Ayub, director general de Fundación TELMEX Telcel, quien lo hizo en compañía de los extenistas Andre Agassi y Steffi Graf, así como de los medallistas mexicanos que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, celebrados en El Salvador.

Agradeció la participación de los invitados especiales y la presencia de los 10 mil becarios de Fundación TELMEX Telcel. A nombre del ingeniero Carlos Slim Helú, presidente honorario y vitalicio de los Consejos de Administración de Grupo Carso y de América Móvil, les expresó lo siguiente:

“Para mí es un honor, este privilegio que me da el ingeniero Slim, que hoy lo extrañamos, pero tuvo unas cosas muy importantes que hacer, no más importante que esto y no pudo venir”.

Arturo Elias Ayub, en México Siglo XXI