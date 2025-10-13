Aseguran más de 400 mil litros de combustible en cuatro estados

GENERANDO AUDIO...

Operativo del Gobierno de México. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

Como parte de la estrategia nacional para combatir el robo de hidrocarburos, autoridades federales realizaron varios operativos coordinados que permitieron el aseguramiento de más de 400 mil litros de combustible en distintos puntos del país.

En las acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Seguridad Física de Pemex y el Ejército Mexicano.

Guanajuato: aseguran 30 mil litros de hidrocarburo

En el municipio de Villagrán, Guanajuato, agentes federales realizaron un cateo en un inmueble, donde fueron asegurados 30 mil litros de hidrocarburo presuntamente de procedencia ilícita.

Nuevo León: cinco detenidos y más de 275 mil litros decomisados

En El Carmen, Nuevo León, elementos de la FGR, GN y SSPC catearon otro inmueble donde detuvieron a cinco personas. En el lugar se localizaron un tractocamión, 20 contenedores de hidrocarburo, cuatro tanques de almacenamiento, seis bombas centrífugas, 115 mil 500 litros de diésel, 147 mil 839 litros de hidrocarburo y 14 mil litros de ácido sulfúrico.

San Luis Potosí: detienen a dos personas con 55 mil litros

En la carretera Tula–San Antonio, en San Luis Potosí, efectivos de la SSPC detuvieron a dos personas que transportaban 55 mil litros de hidrocarburo en un tractocamión acoplado a un autotanque, sin acreditar su legal procedencia.

Tamaulipas: decomisan 70 mil litros de gasolina

Mientras tanto, en Jaumave, Tamaulipas, elementos del Ejército Mexicano realizaron revisiones aleatorias a vehículos en la carretera Victoria–Tula, donde detuvieron a una persona que transportaba 70 mil litros de gasolina en un tractocamión con dos autotanques.

Las autoridades informaron que estos resultados forman parte de la estrategia permanente del Gobierno de México para combatir el robo y tráfico de combustibles, delito que afecta las finanzas públicas y la seguridad nacional.