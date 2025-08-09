GENERANDO AUDIO...

Lugar donde encontraron el cuerpo de Fernando. Fotos: Cuartoscuro

El asesinato de Fernandito, un niño de 5 años en el Estado de México, ocurrido en agosto de 2025, se suma a una serie de crímenes contra menores que han marcado al país este año. Casos como el suyo evidencian la violencia que enfrenta este sector de la población.

Asesinato de Fernandito en Estado de México

El menor fue secuestrado y asesinado en Los Reyes, La Paz, Estado de México, presuntamente por una deuda de mil pesos que su madre mantenía con una familia de la zona. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó el 7 de agosto que tres personas fueron ingresadas al penal de Nezahualcóyotl, investigadas por su posible participación en delitos relacionados con la desaparición del niño, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en un inmueble.

De acuerdo con autoridades, se presentarán las pruebas ante un juez para definir su situación jurídica. El cuerpo de Fernandito fue hallado en condiciones que indicarían un intento de ocultamiento. Familiares y vecinos exigen justicia.

Múltiple feminicidio en Sonora

En julio, un hombre asesinó a una mujer y a sus tres hijas menores en Sonora. Se indicó que el presunto agresor era pareja sentimental de la víctima y que estaría vinculado a la distribución de drogas y a una organización criminal en el estado.

Las víctimas fueron localizadas en una carretera del poblado Miguel Alemán. Las menores eran gemelas de 8 años y una niña de 6, quienes fueron halladas abrazadas y con impactos de bala.

Gael y Alexander: asesinatos en Culiacán

En enero, en Culiacán, Sinaloa, los hermanos Gael y Alexander, junto a su padre, fueron asesinados presuntamente durante un asalto. El ataque ocurrió en el sector Los Ángeles, cuando los menores viajaban en un vehículo junto a su padre y un primo.

El primo sobrevivió y fue hospitalizado. El padre murió en el hospital, Gael falleció durante la atención médica y Alexander murió días después. El caso provocó manifestaciones en la ciudad bajo la consigna: “con los niños, no”.

El caso de Génesis en Puebla

Génesis, de 10 años, fue reportada como desaparecida en Puebla y días después fue localizada sin vida cerca de su domicilio. La menor presentaba signos de tortura y abuso sexual. Un vecino, Luis Ángel “N”, fue detenido y acusado de feminicidio y desaparición forzada.

La aparente pareja sentimental del agresor habría aportado datos que permitieron hallar el cuerpo.

2024: Camila y el intento de linchamiento en Taxco

En 2024, Camila, de 8 años, fue secuestrada en Taxco y se exigió un rescate de 250 mil pesos. Un video mostró a una vecina y a un hombre cargando una bolsa negra, lo que levantó sospechas. Posteriormente se confirmó que contenía el cuerpo de la niña.

Tras su detención, los presuntos responsables fueron sacados por pobladores en un intento de linchamiento, pero la intervención policial evitó más agresiones. Fueron entregados a las autoridades.

