GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que no se sabe el destino de más de 5 mil millones de pesos del presupuesto ejercido en 2024, último año de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El auditor superior, David Colmenares Páramo, explicó ante diputados que el 89% de los recursos no aclarados corresponde a Gobiernos estatales y el 11% al Gobierno federal.

“En las auditorías de esta segunda entrega se determinó un monto pendiente de aclarar por más de 5,100 millones de pesos, de los cuales el 89% fue determinado a las entidades federativas”, señaló.

Estados concentran el mayor monto sin justificar

De acuerdo con Colmenares, 27 de las 32 entidades del país no han aclarado el uso de 4,607 millones de pesos, siendo Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Durango y Chihuahua los estados con mayores montos pendientes.

El funcionario detalló que más del 35% de los recursos sin aclarar provienen de servicios de salud estatales, financiados con fondos federales.

“Más del 35% de este monto fue determinado en las auditorías a los servicios de salud prestados por los Gobiernos estatales”, subrayó.

Gobierno federal debe justificar 550 millones

El informe también detectó 550 millones de pesos pendientes de aclarar en el Gobierno federal.

De este monto, el 49.2% corresponde al Poder Judicial, 31.3% a la Administración Pública Federal, 12.8% a empresas productivas del Estado y 6.7% a dependencias federales.

Colmenares destacó que gracias a la intervención de la ASF se recuperaron más de mil millones de pesos que serán reintegrados a la Federación.