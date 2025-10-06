GENERANDO AUDIO...

Acta de nacimiento. Foto: Cuartoscuro

El acta de nacimiento es uno de los documentos más importantes en México y es que acredita la identidad de una persona. Permite, a su vez, obtener documentos oficiales como la Clave Única de Registro de Población (CURP), el INE o el pasaporte, así como para realizar diversos trámites legales, educativos y administrativos.

El tramitar este documento suele ser tedioso y complicado, esto debido a la pérdida de tiempo por traslados y largas filas; sin embargo, hay una forma rápida de obtenerlo sin necesidad de salir de casa. Por ello, aquí en UnoTV.com te explicamos todo lo que tienes qué saber para poder descargar el acta de nacimiento en línea.

¿Cómo descargar el acta de nacimiento en línea?

Para poder descargar el acta de nacimiento en línea se deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal: https://www.miregistrocivil.gob.mx/ Elegir la opción Acta de nacimiento en línea Abrirá otra página, ahí dar clic en Trámite en línea Ingresar los datos de la cuenta Llave MX. En caso de no tener, crear una. Proporcionar CURP e información personal solicitada Confirmar datos Elegir método de pago (puede variar dependiendo la entidad federativa en la que se solicita) Una vez emitido el pago, ingresar al portal nuevamente, proporcionar el folio de seguimiento y descargar

Es importante señalar que, de acuerdo con el Gobierno de México, las actas de nacimiento obtenidas en línea son legales y válidas, sin importar que no estén impresas en papel especial. Las medidas de seguridad que confirman la autenticidad están incluidos en los códigos electrónicos del documento.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]