Así puedes pedir al Infonavit hasta 163 mil pesos para remodelar tu casa

Programa Mejoravit de Infonavit permite remodelar vivienda. Foto: Cuartoscuro

Remodelar el hogar es una prioridad para muchas familias mexicanas, ya sea por comodidad, necesidad o estética. Para ello, el Infonavit ofrece un apoyo específico: un crédito de hasta 163 mil pesos que puede destinarse exclusivamente a la mejora y remodelación de tu vivienda.

Este financiamiento se encuentra dentro del programa Mejoravit Solo para Ti, el cual está diseñado para que los trabajadores afiliados puedan solicitar montos preaprobados de forma ágil y sin tantos trámites.

¿Cuáles son los montos que puedes obtener?

Con Mejoravit Solo para Ti, los derechohabientes pueden acceder a un crédito que va desde 10 mil 318 pesos hasta 163 mil pesos, siempre que no rebase el 90 % del saldo que tienen en su Subcuenta de Vivienda.

Si solicitas un monto de hasta 41 mil 273 pesos, la tasa de interés fija es del 10 % anual y el plazo de pago puede ser de entre 1 a 5 años. Si el monto es mayor a esa cantidad, la tasa sube al 11 % y el plazo puede extenderse hasta 10 años.

¿Qué necesitas para solicitar Mejoravit de Infonavit?

Los principales requisitos para tramitar Mejoravit Solo para Ti incluyen:

Ser derechohabiente de Infonavit con relación laboral vigente.

con relación laboral vigente. Estar registrado ante una Afore y con datos biométricos actualizados.

y con datos biométricos actualizados. Autorizar consulta al Buró de Crédito .

. No tener otro crédito vigente con Infonavit al momento de solicitar este.

Además, la propiedad donde se harán las mejoras debe estar registrada a nombre del solicitante o en algunos casos de un familiar directo.

¿En qué puedes usar el crédito y qué ventajas tiene?

Este financiamiento sirve para una variedad de mejoras en la vivienda como: pintura, cambio de pisos o cancelería, reparación de fugas de agua o gas, instalaciones eléctricas, impermeabilización, puertas, ventanas, e instalaciones diversas como calentadores o ventiladores.

Una de las ventajas más destacadas es que, desde el 1 de marzo de 2025, los recursos se depositan directamente en la cuenta bancaria del solicitante, lo que significa más control para comprar materiales y contratar mano de obra sin intermediarios.

