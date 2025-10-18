Así puedes recibir tu Constancia de Situación Fiscal cada mes

GENERANDO AUDIO...

Contar con una Constancia de Situación Fiscal actualizada es indispensable para distintos trámites gubernamentales, laborales y financieros, como la emisión de facturas, la validación de datos ante el SAT o la comprobación de ingresos ante instituciones.

Este documento, emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), contiene información clave como el RFC, nombre, régimen fiscal y domicilio registrado, y permite acreditar la situación del contribuyente ante la autoridad fiscal.

Cómo tramitar el envío mensual de la Constancia de Situación Fiscal

El SAT ID habilitó una nueva función que permite recibir la Constancia de Situación Fiscal con Cédula de Identificación Fiscal (CIF) en formato PDF cada mes, durante un año. Este servicio puede activarse directamente en línea y cancelarse en cualquier momento.

Para activar el envío recurrente, sigue estos pasos:

Ingresa a SAT ID. Selecciona el trámite “Constancia de situación fiscal con CIF”. Proporciona tu RFC y un correo electrónico activo. Marca la casilla “Requiero recibir mi constancia en formato PDF de forma periódica”. Captura el código CAPTCHA y verifica el código de confirmación enviado a tu correo. Adjunta una credencial para votar vigente. Graba el video con la frase que indique el sistema. Firma la solicitud digitalmente.

Una vez completado el proceso, recibirás tu constancia mensualmente por correo electrónico. Si deseas cancelar el servicio, puedes hacerlo desde el menú principal de SAT ID, ingresando tu RFC, correo, folio y CAPTCHA.

Qué es y para qué sirve la Constancia de Situación Fiscal

La Constancia de Situación Fiscal es un documento oficial que emite el SAT y que detalla la información registrada de cada contribuyente. Entre sus principales usos se encuentran:

Comprobar tu RFC ante empleadores o instituciones financieras.

ante empleadores o instituciones financieras. Emitir facturas electrónicas (CFDI) con tus datos correctos.

con tus datos correctos. Actualizar información fiscal o validar tu régimen tributario.

o validar tu régimen tributario. Solicitar créditos o servicios financieros, como hipotecas o tarjetas bancarias.

Tenerla actualizada evita errores en facturación y posibles problemas al presentar declaraciones o realizar trámites ante el SAT.

Qué otros trámites se pueden hacer con SAT ID

Además del envío mensual de la constancia, el portal SAT ID permite realizar diversos trámites en línea, sin acudir a oficinas. Entre ellos destacan:

Generar o renovar la contraseña del SAT.

Recuperar o restablecer tu contraseña.

Actualizar tu firma electrónica (e.firma).

Solicitar la Constancia de Situación Fiscal con CIF en formato único.

El uso de SAT ID facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales y garantiza la seguridad de los datos personales de los contribuyentes.

