¿Es “patito”? Cómo saber si una escuela superior tiene reconocimiento oficial

SIRVOES determina si una escuela tiene reconocimiento oficial. | Foto: Getty Images

Si terminaste la preparatoria y estás pensando o buscando ya las opciones para estudiar una carrera o licenciatura en alguna institución de educación superior particular y ésta no te suena tan conocida o no sabes si tiene el reconocimiento oficial, en Unotv.com te decimos cómo puedes consultar si esta institución cuenta con reconocimiento oficial.

¿Cómo sé si una institución tiene reconocimiento oficial?

En el caso de que te encuentres por ingresar a una institución superior o carrera y no sabes si cuenta con el reconocimiento oficial o, peor aún, si ya estás estudiando y tu institución no tiene este requisito, puedes correr el riesgo de no tener un título o cédula oficial.

Las autoridades de la SEP recomiendan ingresar al Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores Federales y Estatales (SIRVOES), donde podrás darte cuenta si se cumple con este requisito.

Ver más ¿Qué es #SIRVOES?



Es el Sistema de Información de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios Superiores En la página podrás consultar si una escuela de estudios superiores cuenta con validación oficial #RVOE. 🏫📚✅



¡Conócela! 👉 https://t.co/9MQYXSkWFL pic.twitter.com/1Npmrd72D8 — SEP México (@SEP_mx) July 27, 2023

El objetivo es que tengas información de utilidad para la elección de esa escuela particular donde piensas cursar tus estudios y tengas la certeza de que sí tiene validez oficial.

¿Qué es el RVOE?

El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) es, de acuerdo con lo publicado en su portal, “el acto de la autoridad educativa en virtud del cual se determina incorporar un plan y programas de estudio que un particular imparte, o pretende impartir, al sistema educativo nacional”.

Se debe tener en cuenta que el RVOE se otorga de manera individual a cada plan de estudios de educación superior; es posible que alguna institución cuente con él, pero sólo para algunos planes y no para todos de forma global, por lo cual se recomienda verificar esos datos.

Los expertos señalan que a pesar de no tener el RVOE, una institución puede seguir dando clase; sin embargo, sí está obligada a informar al alumno, en su publicidad o en la difusión de estudios, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación.

Ver más ¿Quieres saber cómo consultar si una escuela de estudios superiores cuenta con validación oficial?



A través de la página del Sistema de Información de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios Superiores #SIRVOES, podrás informarte al respecto.



👉 https://t.co/Ozw3eH0Mlm pic.twitter.com/8QVsftKae1 — SEP México (@SEP_mx) March 12, 2022

¿Qué pasa si un alumno cursó un programa que no tenía validez oficial?

Principalmente, sus estudios carecen de validez oficial y, por tanto, carece de la posibilidad de obtener un título y cédula profesional; por ello, no podrá ejercer su profesión en el caso de aquellas que requieren necesariamente la cédula profesional, tales como derecho, contaduría, medicina, enfermería o ingeniería, por nombrar algunas.

De igual manera, carece de la oportunidad de obtener una equivalencia de estudios para continuarlos en otra institución, por eso es tan importante verificar si la institución cuenta con el RVOE.

En el caso de que los alumnos no fueran informados por la escuela que carecían de este reconocimiento, podrían tomar medidas legales, las cuales hasta podrían derivar en sanciones previstas en el Artículo 77 de la ley en la materia, según consignan las autoridades.

Herramienta donde puedes checar

Verificar con las autoridades federales y estatales si la escuela elegida cuenta con este requisito; en el caso de las escuelas incorporadas a la UNAM o el IPN, se debe checar en estas instituciones si efectivamente existe dicho reconocimiento.

La SIRVOES consigna en esta página, que pude consultar todo el público, el listado de instituciones particulares y sus programas educativos a los cuales la SEP y las autoridades educativas estatales han otorgado y retirado el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior. Aquí encontrarás las instituciones en los niveles educativos: Técnico Superior Universitario, Profesional Asociado, Licenciatura, Especialidad, Maestría y Doctorado, en las modalidades de estudio escolarizada, mixta y no escolarizada.

Si quieres consultar si la institución particular donde planeas estudiar o bien si ya estás cursando la licenciatura cuenta con el RVOE, ingresa a esta página: https://sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/mvc/consultas