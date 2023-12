En el mar, la vida es peligrosa: en estos estados de México hay más ataques de tiburones

Entre los estados se encuentran Guerrero y Veracruz. Foto: UnoTV

Los ataques de tiburones han tomado relevancia desde el caso sucedido en el estado de Jalisco, el pasado sábado 2 de diciembre.

Fue en la playa Melaque donde María Fernanda Martínez Jiménez, bióloga marina, falleció tras ser atacada por un tiburón toro cuando nadaba junto a su hijo.

Autoridades de Jalisco mencionaron que factores ambientales y biológicos influyeron en que el ejemplar mordiera a la mujer de 26 años.

También se ha dicho que la presencia de un inflable, donde María Fernanda subió a su hijo antes del ataque, tuvo que ver con la agresión, debido a su tamaño y la sombra que proyectaba en las aguas.

Sin embargo, los ataques de tiburones no suelen suceder frecuentemente, no son comunes y se producen por condiciones fortuitas.

¿Quién recopila información de los ataques de tiburones?

El International Shark Attack File (ISAF, por sus siglas en inglés), o Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, es una base de datos a nivel global que recopila información relacionada con este tipo de sucesos.

Actualmente, este archivo está ubicado en el Museo de Historia Natural de Florida, que pertenece a la Universidad de Florida.

¿En qué estados de México hay casos?

En este sitio pueden encontrarse distintos datos, así como información de cada país y los casos en los que la gente fue agredida por escualos.

Para el caso de México, aun sin registrar el hecho en Jalisco, el ISAF reporta 40 ataques de tiburones en distintas entidades del país, desde 1907.

Y, conforme resalta, las playas de Guerrero han registrado más casos en dicho periodo. En cambio, la entidad tapatía no figura en el registro, aunque sus autoridades resaltaron que “en más de 60 años no se tenía el registro de ataque de tiburón en playas de Jalisco”.

Mientras tanto, el ISAF contabiliza así los ataques de tiburones en México: