Con motivo de los festejos por las Fiestas Patrias, algunas entidades implementarán este lunes 15 y martes 16 de septiembre la Ley Seca, medida legal que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

A continuación, aquí en UnoTV.com te señalamos los estados de México que aplicarán esta normativa, así como días y horarios en los que se llevará a cabo.

CDMX

De acuerdo con lo publicado el pasado 5 de septiembre en la Gaceta Oficial de la CDMX, la Ley Seca se aplicará en la alcaldía Tláhuac durante los días 15 y 16 de septiembre, por lo que la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos mercantiles y puestos temporales de la demarcación será suspendida.

“Se ordena la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, así como en envase abierto y /o al copeo en todas sus graduaciones, de las 00:00 horas a las 24:00 horas durante los días indicados del año 2025”, indica la Gaceta Oficial de la CDMX.

Además, hay que añadir que debido a festividades religiosas, algunos barrios y colonias aplicarán dicha medida en los siguientes días y horarios.

14 y 15 de septiembre, en las colonias del Pueblo de San Juan Ixtayopan, en honor a la Virgen de la Soledad

Del 17 al 24 de septiembre, en las colonias y barrios del Pueblo de San Pedro Tláhuac

Del 27 al 30 de septiembre, en los barrios del Pueblo de Santa Catarina Yecahuitzotl

El 29 de septiembre, en las colonias y barrios del pueblo de San Pedro Tláhuac

El 27 y 28 de septiembre, en la colonia Zacatenco de San Francisco Tlaltenco

De igual forma, la alcaldía Cuajimalpa anunció la suspensión de la venta y consumo de alcohol de las 00:00 horas del 15 de septiembre a las 14:00 horas del 16 de septiembre del 2025 en todos los establecimientos mercantiles.

Precisó que el incumplimiento de la medida se sancionará conforme a la ley vigente de la Ciudad de México.

Estado de México

Varios municipios del Estado de México aplicarán Ley Seca con el fin de prevenir accidentes y promover una convivencia segura en las Fiestas Patrias.

Los ayuntamientos mexiquenses confirmaron los horarios en que se suspenderá la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en todas sus presentaciones:

Ecatepec: desde las 00:00 del 15 de septiembre hasta las 23:59 del 16.

Chalco: del 15 de septiembre a las 07:00 horas hasta el 16 de septiembre a las 22:00.

San Mateo Atenco: de las 00:01 del 15 de septiembre hasta las 23:59 del 16.

Metepec: del 15 de septiembre a las 00:01 horas hasta el 16 de septiembre a las 17:00.

Nezahualcóyotl: del 15 de septiembre a las 00:00 horas, hasta el 16 de septiembre a las 23:59 hrs.

Zinacantepec: solo el 16 de septiembre, de 00:01 a 23:59 horas.

Los municipios implementarán operativos de seguridad y tránsito para vigilar que se cumpla la disposición. Aquellas personas que no respeten la Ley Seca podrán enfrentar:

Multas superiores a 5 mil pesos

Arresto administrativo de 24 a 36 horas

Morelos

Algunos municipios de Morelos implementarán la Ley Seca el 15 y 16 de septiembre, esto con el objetivo de contribuir a una convivencia familiar y segura. Los ayuntamientos son:

Cuernavaca

Jiutepec

Temixco

Tepoztlán

Xochitepec

Tlaquiltenango

En el caso de Cuernavaca, los establecimientos dedicados principalmente a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato dentro de sus instalaciones quedarán exentos de esta normativa.

Puebla

El municipio de Puebla implementará la Ley Seca de manera parcial, así lo indicó el alcalde José Chedraui Budib.

El presidente municipal precisó que la medida aplicará en algunas zonas del Centro Histórico, donde se concentra la mayor afluencia de personas; sin embargo, en zonas con menor afluencia sí se permitirá la distribución de esta bebida.

Aguascalientes

La Secretaría del H. Ayuntamiento y la Dirección General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes informaron la aplicación de la Ley Seca, solo durante el 16 de septiembre, en un horario de las 03:00 a las 14:00 horas.

Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri indicó que no se aplicará la Ley Seca durante las Fiestas Patrias. Sin embargo, se confirmó que hay una excepción, en el municipio Tequisquiapan, donde sí se implementará esta normativa.

Chiapas

El pasado 11 de septiembre, la Secretaría de Salud de Chiapas informó a las presidentas y presidentes municipales de la entidad la implementación de la Ley Seca para los festejos de las próximas Fiestas Patrias.

Por medio de la circular No. IS/DIPRIS/AJ/187/2025 se detalló que la aplicación de la normativa sería a partir de las 18:00 horas del lunes 15 de septiembre hasta las 14:00 horas del martes 16 de septiembre de 2025.

No obstante, la dependencia estatal anunció el sábado 13 de septiembre la cancelación de la Ley Seca, con lo que dejaba sin efecto la circular antes mencionada, esto en apoyo al gremio restaurantero y a la economía de Chiapas.

Agregó que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios en conjunto con los 124 Ayuntamientos, realizarán operativos de vigilancia constante el fin de prevenir incidentes relacionados con el consumo inmoderado o exceso de bebidas alcohólicas generando con ello un riesgo a la salud a la población.

Puntualizó que los establecimientos que no acaten las disposiciones serán sujetos a la aplicación de las medidas de seguridad correspondientes.

