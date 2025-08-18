Aumenta 9.5% el número de pasajeros en transporte urbano en junio 2025

GENERANDO AUDIO...

Transporte Urbano subió en julio 2025. Foto: Cuartoscuro

En junio de 2025, el transporte urbano de pasajeros en México movilizó a 239.7 millones de personas, lo que representó un incremento anual de 9.5% respecto al mismo mes de 2024. Los mayores aumentos se registraron en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), Monterrey y Querétaro, mientras que ciudades como Guadalajara, León, Pachuca y Acapulco tuvieron descensos, de acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) publicada por el Inegi.

Valle de México, el motor del crecimiento

La ZMVM transportó 175.1 millones de pasajeros, cifra 12.9% mayor a la de junio de 2024. Dentro de sus sistemas, destacó el aumento en el Trolebús (25.1%), el Tren Ligero (33.4%) y el Metro, con un repunte de 21.7%, al superar los 100 millones de usuarios en un solo mes.

En contraste, el Metrobús (-2.8%), la Red de Transporte de Pasajeros (-8.7%) y el Cablebús (-4.8%) reportaron caídas.

Monterrey y Querétaro, al alza

Monterrey registró 11.5 millones de usuarios, lo que representó un aumento de 17.1% anual, aunque la distancia recorrida por su sistema se redujo en más de 22%.

Querétaro fue la ciudad con el mayor repunte proporcional: su sistema Qrobús transportó 24.7% más pasajeros en comparación con junio de 2024.

Ciudades con descensos

No todas las urbes tuvieron resultados positivos. En León el número de usuarios cayó 4.9%, mientras que en Guadalajara se redujo 0.7%.

Los descensos más pronunciados se observaron en Pachuca (-11.6%) y Acapulco (-7.9%), que reportaron menos pasajeros en sus sistemas de transporte urbano.

Más kilómetros recorridos

En total, los sistemas urbanos recorrieron 47.5 millones de kilómetros en junio de 2025, lo que significó un incremento anual de 3.2%. La mayor parte de estos trayectos se concentraron en la ZMVM, que acumuló 31.9 millones de kilómetros recorridos, 7.4% más que en 2024.

Ciudades con más crecimiento y caídas en transporte urbano

Con mayor crecimiento

Zona Metropolitana del Valle de México : +12.9%

: +12.9% Querétaro (Qrobús) : +24.7%

: +24.7% Monterrey: +17.1%

Con descensos