Foto: Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible

Hasta este lunes, la cifra de personas que murieron debido a las fuertes lluvias registradas en varios estados de México, se elevó a 64, siendo Veracruz el que más decesos ha registrado. De acuerdo con datos de las autoridades, el total de desaparecidos es de 65 hasta el momento.

Mediante un enlace en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, habló sobre las lluvias registradas del 6 al 9 de octubre en gran parte de la República Mexicana y que dejó severas afectaciones en cinco entidades: Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo.