Aumenta población de jaguares en México, pero siguen en peligro de extinción

Foto: Reuters

La población de jaguares en México aumentó de forma significativa en los últimos años, alcanzando 5,326 ejemplares en 2024. Sin embargo, el felino más grande de América aún se mantiene en peligro de extinción, advirtió la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ) en la presentación de su más reciente censo.

De acuerdo con la organización, la cifra representa un incremento del 11% respecto a 2018, cuando había 4 mil 800 jaguares, y del 30% en comparación con 2010. A pesar de estos avances, especialistas insisten en que se necesitarán al menos tres décadas para que la población supere los 8 mil individuos y deje de considerarse amenazada.

Jaguares en México siguen bajo amenaza

El informe señala que aunque el crecimiento es “sorprendente y alentador”, con el tamaño actual la especie sigue en peligro. Humberto Peña, miembro de la asociación, explicó que será necesario mantener un proceso de crecimiento progresivo durante 15 a 30 años para garantizar la recuperación del jaguar (Panthera onca).

Entre los factores que han permitido el aumento se encuentran la creación de más áreas naturales protegidas, lo que da a los felinos mayor libertad de movimiento. Aun así, amenazas como la destrucción de su hábitat, la cacería ilegal, el tráfico de partes del animal y los conflictos con ganaderos siguen presentes.

Dónde habitan más jaguares en México

El censo registró mayor concentración de ejemplares en la Península de Yucatán, con 1,699 jaguares, y en el Pacífico Sur, con 1,541. También se reportaron poblaciones en el Noreste y Centro del país (813), el Pacífico Norte (733) y la Costa del Pacífico Central (540).

Para realizar el conteo se instalaron 920 cámaras-trampa en 15 estados, que permanecieron activas durante 90 días. Esto permitió obtener fotos y videos de los jaguares y de otras especies que comparten su hábitat.

Llamado a frenar el tráfico ilegal

La ANCJ advirtió que el comercio ilegal de pieles, garras, cráneos y colmillos es una de las mayores amenazas para la especie. Además, pidió al Gobierno y a plataformas como Facebook buscar mecanismos que impidan la venta de estas partes en internet.