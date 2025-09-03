Aumentan 12.9 % las desapariciones en CDMX con respecto a 2024: México Evalúa

GENERANDO AUDIO...

Desapariciones. Foto: Cuartoscuro /archivo

La capital del país encabeza una escalada de desapariciones en México. De acuerdo con el más reciente análisis de México Evalúa, entre enero y julio de 2025 se reportaron 1 306 personas desaparecidas y no localizadas en la CDMX, lo que representa un aumento del 12.9 % respecto al mismo periodo de 2024.

La organización advierte que este repunte evidencia un deterioro en las capacidades institucionales de la Fiscalía local, así como un recrudecimiento de la disputa entre grupos criminales tradicionales y nuevas organizaciones.

Desapariciones en aumento pese a caída de homicidios

México Evalúa subraya que los homicidios dolosos disminuyeron 16.4 % en el periodo enero-julio 2025 frente al año anterior. Sin embargo, al mismo tiempo, las víctimas de otros delitos contra la vida aumentaron 2.6 % y las desapariciones crecieron 12.9 %.

El fenómeno es aún más preocupante si se toma como referencia 2019: desde entonces, los delitos contra la vida han aumentado 82 % y las desapariciones 69.5 %.

Entre los estados que encabezan la lista de desapariciones de enero a julio, según las cifras de México Evalúa, se hallan:

CDMX: 1, 306

Estado de México 1,210

Sinaloa 585

Baja California 571

Michoacán 540

Asimismo, los estados con menos desapariciones en este periodo estudiado están:

Coahuila: 40

Campeche: 22

Colima:18

Yucatán: 10

Tlaxcala: 6

CDMX, al borde de un balance “muy negativo”

El informe señala que varios estados presentan un balance negativo o muy negativo de violencia letal. En ese grupo, la Ciudad de México está a punto de pasar de un balance “regular” a uno muy negativo, debido al incremento en el volumen de desapariciones.

Este escenario, sostiene la organización, muestra que los registros oficiales de homicidios no reflejan con precisión el deterioro institucional ni la evolución de las dinámicas criminales en la capital.

Limitaciones de la medición oficial

El Gobierno federal continúa utilizando la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes como principal indicador de la violencia. Para México Evalúa, este enfoque es limitado porque no incorpora la totalidad de asesinatos ni otros delitos contra la vida, y por ello no permite dimensionar la crisis actual.

La propuesta de la organización es observar la violencia letal con una metodología más amplia, que incluya homicidios culposos, feminicidios, otros delitos contra la vida y desapariciones.

Para los interesados en tener más datos del estudio se puede consultar en el siguiente enlace: https://mailchi.mp/c21e029d615d/violencia-y-pacificacion-junio2025-4764911