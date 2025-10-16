GENERANDO AUDIO...

En 5 estados se concentran las desapariciones de personas. Fotos: Cuartoscuro

De acuerdo con Causa Común, entre enero y agosto de 2025 se registraron 9,887 personas desaparecidas en México, un promedio de 41 desapariciones diarias, lo que representa un incremento de 13% respecto al mismo periodo de 2024, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El informe “Incidencia delictiva y algunas anomalías, enero-agosto 2025” detalla que la Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos, con mil 541 personas desaparecidas, seguida del Estado de México, Sinaloa, Baja California y Guanajuato.

Estados con más desapariciones en México 2025

Según el reporte, los cinco estados con mayor número de personas desaparecidas durante los primeros ocho meses de 2025 son:

Ciudad de México : mil 541 casos

: mil 541 casos Estado de México : mil 382 casos

: mil 382 casos Sinaloa : 670 casos

: 670 casos Baja California : 657 casos

: 657 casos Guanajuato: 656 casos

Estas entidades concentran la mayoría de los registros nacionales en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Desapariciones en CDMX superan homicidios dolosos

El documento de Causa Común señala que, en la Ciudad de México, el número de personas desaparecidas aumentó 88% respecto a 2024, al pasar de 820 a mil 541 casos.

En contraste, las víctimas de homicidio doloso disminuyeron 5% en el mismo periodo. Esto significa que, durante 2025, la cifra de desapariciones superó al número de homicidios dolosos y feminicidios, que sumaron 597 víctimas en la capital del país.

Panorama de inseguridad en México, según Causa Común

El análisis de Causa Común advierte que la inseguridad en México está marcada por la degradación social, el fortalecimiento de organizaciones criminales, el abandono de las corporaciones policiales y una militarización que no ha generado resultados efectivos.

El informe también indica que la percepción ciudadana refleja preocupación: