GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Las tarifas de los taxis que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aumentaron hasta 30%; sin embargo, el ajuste no tiene relación con el próximo Mundial de Futbol 2026, sino con una actualización pendiente desde hace siete años, explicó Gonzalo Ortiz Castelán, comisario nacional de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos A. C. (ANETAAC).

En entrevista con Uno TV, Ortiz Castelán aclaró que el incremento en las tarifas no busca aprovechar la llegada de turistas por el Mundial, sino que responde a un retraso en los registros tarifarios que debió realizar la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“No es que estemos haciendo un anuncio de incremento porque viene el mundial. Venían teniendo un retraso de registro de tarifas ya de por lo menos siete años”. Gonzalo Ortiz Castelán, Comisario Nacional ANETAAC

El representante de la ANETAAC explicó que las 11 empresas de transporte terrestre que operan en el AICM realizaron estudios de factibilidad para definir los nuevos precios, los cuales consideran factores como costo de rodamiento, tiempo de traslado e inversión en unidades.

“Tenemos que hacer un estudio de factibilidad, pagar a un tercero profesional para poder analizar desde zonas geográficas, tiempos, rodamientos, inversión del transporte, costos alternativos que son los costos administrativos, costos de recursos humanos que son nuestros conductores, prestaciones sociales, derecho de piso, placas balizamiento, cromática, pago de rentas, pago de cuotas agua luz, pago de taquillas, boletaje, prestaciones sociales, combustible”. Gonzalo Ortiz Castelán, Comisario Nacional ANETAAC

Ajustes varían entre 10 y 30%

Los aumentos se ubican entre 10% y 30%, dependiendo del tipo de servicio y del tiempo que cada empresa tenía sin modificar sus precios.

“Pueden ser de un 10 a 12%, 15% y en algunos casos hasta un 30%, sobre todo cuando no han incrementado y hablo por el caso de las empresas del aeropuerto de la Ciudad de México desde el 2018, no habían incrementado tarifas”.

Gonzalo Ortiz Castelán, Comisario Nacional ANETAAC

El dirigente añadió que los nuevos costos también contemplan la renovación del parque vehicular, ya que la SICT exige modelos recientes, con máximo cinco años de antigüedad.

“Los modelos que nos exige la Secretaría son modelos recientes de cinco años para la fecha”. Gonzalo Ortiz Castelán, Comisario Nacional ANETAAC

Cierre a plataformas digitales

Por otra parte, adelantó que los taxistas que integran la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos A. C. no permitirán que el transporte de plataformas acceda a las terminales aéreas.

“No lo vamos a permitir porque ellos tienen que cumplir la normatividad legal que establece la ley de caminos y puentes y autotransportes federales y sus reglamentos, la ley de aeropuertos”. Gonzalo Ortiz Castelán, Comisario Nacional ANETAAC

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

La ANETAAC aglutina a 60 empresas en los 25 aeropuertos más importantes del país.