Aumento del aguinaldo a 40 días y sin ISR: esto busca la iniciativa

En estos días, en la Cámara de Diputados, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa que propone que el aguinaldo de los trabajadores aumente a 40 días de salario y sea exento de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El diputado Armando Tejeda Cid, uno de los autores, defendió la propuesta al decir que el aguinaldo “es un apoyo de fin de año, no un ingreso que deba castigarse con impuestos”.

Qué propone exactamente el PAN

La iniciativa presentada por el diputado Armando Tejeda Cid ante la Cámara de Diputados plantea dos modificaciones clave:

Que el aguinaldo mínimo se incremente de los 15 días legales a 40 días de salario .

a . Que el aguinaldo se pague íntegramente sin que se le aplique el Impuesto Sobre la Renta (ISR), eliminando las retenciones que actualmente afectan estos pagos.

Estos cambios implican reformas simultáneas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Además, la iniciativa propone que el pago del aguinaldo se divida en dos exhibiciones: una antes del 15 de diciembre y otra a más tardar el 15 de enero.

Cómo funciona el ISR aplicado al aguinaldo hoy

Bajo la normativa vigente:

El aguinaldo está exento de ISR hasta un monto equivalente a 30 días de salario mínimo general .

hasta un monto equivalente a . Si el aguinaldo excede ese límite, el excedente sí es gravado , lo que reduce lo que realmente recibe el trabajador.

, lo que reduce lo que realmente recibe el trabajador. Esto significa que en muchos casos el trabajador no ve el monto completo prometido para su aguinaldo, porque una parte se va en impuestos.

La propuesta del PAN busca que esta carga fiscal desaparezca por completo, de modo que el trabajador reciba el pago del aguinaldo limpio, sin descuentos fiscales.

Impacto estimado en familias mexicanas

De aprobarse este cambio, se espera que:

Millones de trabajadores vean un ingreso extra significativo al cierre del año, equivalente a muchos días adicionales de aguinaldo.

al cierre del año, equivalente a muchos días adicionales de aguinaldo. Se elimine una carga fiscal que hoy reduce el valor neto del aguinaldo en algunos casos.

Este estímulo podría reactivar el consumo interno durante la temporada de fin de año, al tener más dinero disponible.

Sin embargo, el impacto real dependerá de lo que establezcan los dictámenes técnicos de las comisiones de Hacienda y Trabajo, así como de la capacidad del gobierno para asumir la reducción en recaudación del ISR.

Qué debe pasar para que se concrete el aumento al aguinaldo

La iniciativa debe pasar por las comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo en la Cámara de Diputados.

en la Cámara de Diputados. Si es aprobada ahí, seguirá al pleno para su votación y posterior envío al Senado.

Sólo después de que ambas cámaras den luz verde y se publique en el Diario Oficial de la Federación podría entrar en vigor para la temporada decembrina.

Mientras eso sucede, la comunidad trabajadora deberá estar atenta al progreso del dictamen y las versiones finales que adopten las leyes involucradas.

