Aumento en retención de ISR golpeará a ahorradores a partir de 2026

Mexicanos ahorradores pagarán más impuestos en 2026.. Foto: Getty.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), plantea que a partir de 2026 los mexicanos paguen más impuestos por sus ahorros.

La propuesta, contenida en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2026, proyecta un incremento de casi el doble en la tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre los intereses generados por los ahorros.

La iniciativa, incluida en el Paquete Económico 2026 y presentada ante el Congreso de la Unión para su eventual aprobación, establece que la tasa de retención provisional pasará de 0.50% a 0.90%.

“Esta tasa fija es de carácter provisional y en la declaración anual de los contribuyentes pagarán el ISR conforme al tramo de ingresos que les corresponda”, indica la iniciativa de LIF.

¿Cuánto se pagará por ahorrar?

En caso de que la propuesta sea aprobada por el Congreso de la Unión, las instituciones financieras tendrán que retener nueve pesos por cada mil pesos que los mexicanos ahorradores obtengan de intereses, lo que reduce el rendimiento neto de los ahorros.

Castigo a los ahorradores: PRI

El diputado Jericó Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó que con esta medida se afectará a los mexicanos ahorradores.

“Están sancionando al ahorrador, están queriendo más inversión privada, pero le están dando castigos a quien busca ahorrar para su familia”, indicó el legislador priista.

Recordó que Morena intentó implementar un incremento similar en 2023. Sin embargo, se logró mediar para que su aumento fuera moderado.

“Es algo que debatimos en la pasada Legislatura y que logramos echar abajo. Hoy Morena vuelve a intentar meter esto a la agenda pública”, agregó Abramo Masso.

