Aun con lluvias, 625 municipios de México permanecen “atrapados” en la sequía

Sequía en México. Fuente: IA

Aunque las lluvias de las últimas semanas han ayudado a recuperar presas y ríos en varias regiones del país, 625 municipios de México siguen afectados por la sequía, de acuerdo con el más reciente reporte del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Esto significa que cerca de una cuarta parte del territorio municipal del país continúa con problemas para garantizar agua suficiente, con niveles que van desde sequía moderada hasta condiciones excepcionales, las más graves en la escala.

¿Qué dice el último reporte de Monitor Sequía de la Conagua?

El informe detalla que, si bien se ha registrado una mejoría en comparación con meses anteriores, la sequía todavía impacta a comunidades agrícolas, ganaderas y urbanas que dependen de lluvias constantes para recuperar sus reservas.

Especialistas advierten que el panorama seguirá siendo crítico en regiones del norte y centro del país, donde la falta de agua ha afectado tanto la producción de alimentos como el abastecimiento para la población.

Las autoridades llaman a mantener un uso responsable del agua y continuar con acciones de prevención, pues aunque las lluvias han sido un respiro, la recuperación total aún tomará tiempo.

