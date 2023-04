¿Aún no das IMSS a tu trabajadora del hogar? Ernestina y Lourdes cuentan cómo lo hicieron

Ernestina Díaz es trabajadora del hogar desde hace 27 años, hace tres, fue afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Me enfermé y yo normalmente iba al médico y pues pagaba la consulta, esa vez me sorprendí porque yo llevaba el dinero para las medicinas y para la consulta y también eso, me sorprendí por la atención, ya no me mandaron a otro lugar”.

Ernestina Díaz

Trabajadora del hogar