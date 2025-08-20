Autos que tienen hasta el 31 de agosto para verificar en CDMX y Edomex

Durante agosto, algunos automovilistas deben cumplir con la verificación vehicular en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) como parte del calendario del segundo semestre de 2025. Los autos que tienen hasta el 31 de agosto para verificar en CDMX y Edomex corresponden a aquellos con engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6.

¿Qué autos deben verificar en CDMX en agosto 2025?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, la verificación correspondiente a agosto incluye los siguientes casos:

  • Vehículos con engomado amarillo y placas con terminación 5 o 6, cuyo plazo de verificación corresponde a julio y agosto.
  • Vehículos con engomado rosa y placas terminación 7 u 8, programados para agosto y septiembre.

La autoridad recordó que el cumplimiento de este trámite es obligatorio para circular sin sanciones.

¿Qué costo tiene?

  • 738.24 pesos

Verificación vehicular Edomex agosto 2025

En el Edomex, el calendario de verificación vehicular para agosto de 2025 establece que:

  • Los autos con engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6 tienen como límite de verificación el 30 de agosto
  • Los autos con engomado rosa y terminación de placas 7 u 8 deberán verificar en agosto y septiembre, con fecha límite el 30 de septiembre

La Secretaría del Medio Ambiente de la entidad mexiquense subrayó que el trámite debe realizarse en los verificentros autorizados y en las fechas establecidas para cada grupo de vehículos.

Costos

  • Doble cero (00), 10 UMA: mil 131 pesos
  • Cero (0), 5 UMA: 566 pesos
  • Tipo Uno (1) y Dos (2), 4 UMA: 453 pesos

