GENERANDO AUDIO...

Verificación vehicular agosto 2025 en CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro

Durante agosto, algunos automovilistas deben cumplir con la verificación vehicular en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) como parte del calendario del segundo semestre de 2025. Los autos que tienen hasta el 31 de agosto para verificar en CDMX y Edomex corresponden a aquellos con engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6.

¿Qué autos deben verificar en CDMX en agosto 2025?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, la verificación correspondiente a agosto incluye los siguientes casos:

Vehículos con engomado amarillo y placas con terminación 5 o 6 , cuyo plazo de verificación corresponde a julio y agosto.

y placas con terminación , cuyo plazo de verificación corresponde a julio y agosto. Vehículos con engomado rosa y placas terminación 7 u 8, programados para agosto y septiembre.

La autoridad recordó que el cumplimiento de este trámite es obligatorio para circular sin sanciones.

¿Qué costo tiene?

738.24 pesos

Verificación vehicular Edomex agosto 2025

En el Edomex, el calendario de verificación vehicular para agosto de 2025 establece que:

Los autos con engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6 tienen como límite de verificación el 30 de agosto

y terminación de placas tienen como límite de verificación el Los autos con engomado rosa y terminación de placas 7 u 8 deberán verificar en agosto y septiembre, con fecha límite el 30 de septiembre

La Secretaría del Medio Ambiente de la entidad mexiquense subrayó que el trámite debe realizarse en los verificentros autorizados y en las fechas establecidas para cada grupo de vehículos.

Costos

Doble cero (00), 10 UMA: mil 131 pesos

Cero (0), 5 UMA: 566 pesos

Tipo Uno (1) y Dos (2), 4 UMA: 453 pesos

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]