Autos que tienen hasta el 31 de agosto para verificar en CDMX y Edomex
Durante agosto, algunos automovilistas deben cumplir con la verificación vehicular en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) como parte del calendario del segundo semestre de 2025. Los autos que tienen hasta el 31 de agosto para verificar en CDMX y Edomex corresponden a aquellos con engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6.
¿Qué autos deben verificar en CDMX en agosto 2025?
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, la verificación correspondiente a agosto incluye los siguientes casos:
- Vehículos con engomado amarillo y placas con terminación 5 o 6, cuyo plazo de verificación corresponde a julio y agosto.
- Vehículos con engomado rosa y placas terminación 7 u 8, programados para agosto y septiembre.
La autoridad recordó que el cumplimiento de este trámite es obligatorio para circular sin sanciones.
¿Qué costo tiene?
- 738.24 pesos
[TE PUEDE INTERESAR: Mujer que reportó rapto de bebé en Nuevo León, fingió embarazo; esto han informado las autoridades]
Verificación vehicular Edomex agosto 2025
En el Edomex, el calendario de verificación vehicular para agosto de 2025 establece que:
- Los autos con engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6 tienen como límite de verificación el 30 de agosto
- Los autos con engomado rosa y terminación de placas 7 u 8 deberán verificar en agosto y septiembre, con fecha límite el 30 de septiembre
La Secretaría del Medio Ambiente de la entidad mexiquense subrayó que el trámite debe realizarse en los verificentros autorizados y en las fechas establecidas para cada grupo de vehículos.
Costos
- Doble cero (00), 10 UMA: mil 131 pesos
- Cero (0), 5 UMA: 566 pesos
- Tipo Uno (1) y Dos (2), 4 UMA: 453 pesos