Avanza en comisiones del Senado reforma a Ley de Amparo

Senado de la República. Foto: Cuartoscuro.

Morena y aliados aprobaron en comisiones del Senado de la República el proyecto de dictamen a la iniciativa de la reforma de la Ley de Amparo.

A pesar de los argumentos de la oposición de que la iniciativa es una regresión para la defensa y protección de los derechos humanos, Morena y aliados consideraron que los cambios buscan acabar con el uso perverso del amparo, utilizado por las mafias del poder.

La aprobación se dio después de que este lunes en la Cámara Alta concluyó el segundo y último día de audiencias públicas para discutir la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, un proceso que busca mejorar la protección de los derechos fundamentales en México.