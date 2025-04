Avanza en comisiones la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030; tiene cuatro ejes rectores

GENERANDO AUDIO...

La Comisión de Justicia del Senado aprobó el dictamen que da luz verde a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que está estructurada en cuatro ejes rectores.

“Esta estrategia nacional de seguridad pública se articula en torno a cuatro ejes rectores”, declaró Verónica Camino Farjat durante la sesión.

La senadora de Morena, Verónica Camino Farjat, detalló cuáles son los cuatro ejes rectores de la estructura:

Atención a las causas Consolidación de la Guardia Nacional Fortalecimiento de la inteligencia e investigación Coordinación absoluta con las entidades federativas

Sin embargo, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano cuestionaron el contenido del plan. El senador priista Manuel Añorve Baños criticó que la estrategia replica políticas anteriores sin resultados positivos, como la de “abrazos y no balazos”, y denunció la falta de presupuesto y coordinación en la propuesta de crear una subsecretaría de inteligencia.

“Es una calca de la estrategia fallida de abrazos y no balazos, no podemos acompañar este plan por todos los errores y omisiones que tiene: primero, el plan niega la realidad, niega la violencia, ¿cómo llamar estrategia a un documento que niega la peor crisis de seguridad de la historia moderna?… Crear una subsecretaría de inteligencia sin presupuesto ni articulación con el CNI creo que más burocracia sabiendo que el 48% de policías municipales no tienen ni chalecos antibalas”, advirtió Añorve Baños.

Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, alertó sobre los riesgos de aumentar la vigilancia sin controles ni resultados claros:

“Ya llevamos dos décadas bajo ese mismo argumento, dos décadas en las que se nos ha dicho que para vivir más seguros debemos de entregar más libertades, que la vigilancia masiva es el precio de la tranquilidad, que la tecnología debe de operar sin límites, sin controles, pero lo cierto es que no hay evidencia de que este intercambio funcione”, destacó Colosio Riojas.

Desde el PAN, Agustín Dorantes criticó que temas clave como inteligencia y coordinación estén detenidos en la Cámara de Diputados, mientras en el Senado se pretende avalarlos sin discusión.

“Nos sorprende que ambos temas a los que le han dado tanto peso en la estrategia, tanto el de la inteligencia como el de coordinación, estén congelados en la Cámara de Diputados con la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública ¿Por qué piden que aprobemos aquí al vapor, allá su bancada en diputados lo tiene frenado?”, Agustín Dorantes Lámbarri, senador del PAN.

PAN y Movimiento Ciudadano se abstuvieron de votar, en espera de la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para aclarar dudas.

Con 10 votos a favor del bloque oficialista, la Comisión aprobó el dictamen de Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que ahora será turnado al Pleno para su discusión.