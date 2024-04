Avanza en Diputados el Fondo de Pensiones para el Bienestar

El Fondo de Pensiones para el Bienestar no pretende apropiarse del dinero de las afores, aseguró la diputada morenista, Ivonne Cisneros, autora de la iniciativa junto con Ignacio Mier.

“… A ese fondo se vayan los recursos de las cuentas inactivas, inactivas que actualmente manejan las afores que no son reclamadas hasta este momento por nadie, siempre preservando la imprescriptibilidad del derecho a que esos recursos sean reclamados. Las cuentas inactivas de personas que ya cumplieron 70 años y no las han reclamado…” Ivonne Cisneros | Pdta. Comisión de Seguridad Social, Cámara de Diputados

El PAN tiene otra opinión sobre la iniciativa morenista.

“… ¿Por qué no puede ser 70 años como edad fija? Primero, desincentivas que una persona pueda seguir trabajando después de los 70 si quiere y puede y es injusto y hasta discriminatorio por edad, y segundo, no das ninguna solución a las personas que fallezcan antes de los 70, la verdad no lo está contemplando, ¿qué va a pasar con esos recursos?” Santiago Torreblanca | Diputado del PAN

Morena asegura que el dictamen busca homologar la ley del ISSSTE con la del IMSS en materia de imprescriptibilidad y explicó algunas fuentes de fondeo para las pensiones.

“… Por ejemplo, lo que se recuperará de todos los adeudos que se tiene en el ISSSTE, planteando precisamente la posibilidad de que se eliminen, se reduzcan multas y recargos si se pagan durante 2024-25, se va a constituir este fondo semilla…” Ivonne Cisneros | Pdta. Comisión de Seguridad Social, Cámara de Diputados



El panista señaló que el gobierno no tiene manera de que ese dinero genere rendimientos.



“…¿Por qué si el sector privado es mejor administrando y generando mejores rendimientos se los vas a quitar para pasarlo a un fondo de gobierno, que aunque dice que va a generar rendimientos no tiene mecanismos de inversión que garanticen buenos rendimientos y la seguridad de los recursos…?” Santiago Torreblanca | Diputado del PAN

Por lo pronto, el próximo lunes continuará la discusión en comisiones de este proyecto de dictamen para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

