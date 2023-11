Avanza en Senado aprobación de renuncia del ministro Arturo Zaldívar a Suprema Corte

La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A pesar de votar a favor de la separación del ministro, el legislador de Morena, Rafael Espino, criticó la utilización de un cargo público en el Poder Judicial como escalón para sumarse a un proyecto político.

La oposición reclamó que la renuncia no está justificada con una causa grave como lo exige el texto constitucional.

“Las razones que se han argumentado no constituyen una causa grave, ni en la misiva que se hizo llegar al Presidente y que se integra en el dictamen, se argumenta con suficiencia, simplemente se dice que las aportaciones que se podrían realizar a partir de este momento por parte del ministro a la consolidación de un mejor país, serían marginales, ¿Por qué van a ser marginales? (…) Lo que yo no puedo aceptar y no deberíamos aceptar es que el Senado de la República nada más avale una simulación, que sea cómplice de un procedimiento bastante falso”.

Claudia Ruiz Massieu, senadora sin Grupo Parlamentario.