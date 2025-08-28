GENERANDO AUDIO...

Paro de transporte. Foto: Cuartoscruo | Archivo

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció una megamarcha para el 1 de septiembre que podría afectar varias vialidades e importantes avenidas de la Ciudad de México durante el regreso a clases de millones de estudiantes.

¿Qué vialidades se verán afectadas por la megamarcha de transportistas?

De acuerdo con un video de Francisco Carrasco, vocero de la FAT, se espera que la megamarcha afecte las entradas a la capital el próximo 1 de septiembre.

“El próximo lunes salimos a manifestarnos a las 7 de la mañana, un poquito antes, de los cuatro puntos. Las entradas a la Ciudad de México, lamentablemente, vamos a tener que avanzar por ellas”, Francisco Carrasco, vocero de la FAT

Es decir, los transportistas imposibilitarán el tránsito en:

México-Puebla

México-Toluca

México-Pachuca

México-Querétaro

Por lo que las siguientes avenidas en la capital del país podrían verse afectadas:

Avenida Ignacio Zaragoza

Avenida Constituyentes

Avenida Insurgentes Norte

Periférico Norte

Se espera que, como parte de la megamarcha, más de 7 mil 500 unidades participen en la manifestación y los bloqueos desde temprana hora del 1 de septiembre.

¿Por qué habrá megamarcha de transportistas?

Los transportistas exigen un aumento a la tarifa del transporte, o bien, bonos de combustible. Según Carrasco, se tenían previstas mesas de trabajo; sin embargo, destacaron que sus demandas no fueron atendidas.

“Teníamos una cita con el secretario de Gobierno, el cual, simplemente, desdeñó a la Fuerza Amplia de Transportistas no presentándose. Él nos había pedido hace 15 que lo pudiéramos aguantar este tiempo para poder dar una respuesta favorable al aumento a la tarifa o al bono de combustible. Nos comentan que apenas están realizando el estudio… No podemos aguantar más, para nosotros es imposible, día a día llegamos a la gasolinería y nos cuesta más el combustible”, Francisco Carrasco, vocero de la FAT