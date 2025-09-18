Avión con Hernán Bermúdez, el “Abuelo”, cambia de ruta y prolonga escala en Colombia

GENERANDO AUDIO...

El avión Canadair Challenger de la Fiscalía General de la República (FGR) que traslada a Hernán Bermúdez Requena, conocido como el “Abuelo” o “Comandante H”, modificó su itinerario tras despegar desde Asunción, Paraguay.

De acuerdo con la aplicación FlightAware, la aeronave realizó una escala en Colombia que se prolongó más de lo previsto y se tiene contemplado que reanude su vuelo a las 7:20 de la mañana, hora local.

Se espera que el avión llegue al Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, alrededor de las 8:30 de la mañana, para continuar posteriormente hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México.

Posteriormente, Bermúdez Requena será trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

Traslado desde Paraguay

El miércoles, el Gobierno de Paraguay expulsó a Bermúdez Requena, identificado como líder de la organización criminal “La Barredora”, con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El detenido es señalado por delitos de extorsión, secuestro y narcomenudeo. Permanecía bajo resguardo en las instalaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) desde el sábado pasado, cuando fue capturado en una residencia de lujo en Mariano Roque Alonso.

Colaboración internacional

El Gabinete de Seguridad de México informó que el gobierno paraguayo verificó la estancia irregular de Bermúdez Requena y notificó su decisión de expulsarlo.

Elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la FGR, del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) participaron en la operación de traslado para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas.

