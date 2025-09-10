Video: avión de la Fuerza Aérea aterriza de emergencia junto al AIFA

| 19:49 | Omar Hernández Jiménez | UnoTV
Avión de la Fuerza Aérea aterriza de emergencia en el AIFA
Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó de emergencia tras haber despegado. El accidente ocurrió en la Base Aérea Militar No. 1, ubicada junto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La aeronave quedó visiblemente dañada, según imágenes compartidas en redes sociales.

Graban momento de accidente de avión de la Fuerza Aérea

De acuerdo con reportes, se trata de una aeronave CASA C-295, con matrícula FAM 3201, que sufrió una falla y terminó grabada por usuarios de la terminal aérea ubicada en el Estado de México.

A través de redes sociales, se compartieron las imágenes del incidente que habría ocurrido la mañana de este martes 9 de septiembre.

“Sí se bajó, sí se desma#$&”, comentó un testigo cuando el avión de la Fuerza Aérea Mexicana hizo el aterrizaje de emergencia junto al AIFA.

Fotografías compartidas en X mostraron que no se abrió el tren de aterrizaje durante la maniobra, además de que la cola quedó dañada.

Sin reporte de heridos por accidente junto al AIFA

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa no ha brindado información por lo ocurrido la mañana de este martes. Asimismo, no hay reportes de personas heridas.

