Avioneta sufre accidente en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca

Foto: Getty

El Aeropuerto Internacional de Cuernavaca informó que la tarde de este sábado, alrededor de las 15:10 horas, una aeronave Cessna 150, matrícula XB-JNK, perteneciente al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional, sufrió un accidente durante una maniobra de aterrizaje en la pista 21.

Medios de comunicación locales informan de un accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional de #Cuernavaca, Morelos, centro de #México,



El incidente ocurrió durante una maniobra de aterrizaje de una aeronave tipo Cessna 150, unidad del Centro de Adiestramiento Aeronáutico… pic.twitter.com/qIGFWMbNOK — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 17, 2025

No hubo fallecidos, pero sí lesionados

De acuerdo con el comunicado oficial, en el accidente no se registraron pérdidas humanas. Sin embargo, los ocupantes de la aeronave presentaron quemaduras de primer y segundo grado, por lo que fueron trasladados de manera inmediata a un hospital cercano para recibir atención médica.

Respuesta inmediata de servicios de emergencia

El personal aeroportuario activó de inmediato los protocolos de emergencia y brindó atención a los heridos conforme a las medidas de seguridad establecidas.

Asimismo, se destacó que Grupo Aeroportuario Marina, a través de la administración del aeropuerto, colabora en las investigaciones que se derivan de este accidente, en estrecha coordinación con las autoridades competentes.

Grupo Aeroportuario Marina informa pic.twitter.com/cH1twGVRqG — Grupo Aeroportuario Marina (@aeropuertos_GAM) August 16, 2025

Investigación en curso

La autoridad aeroportuaria señaló que se continuará con las indagatorias para determinar las causas del accidente y garantizar la seguridad en las operaciones del aeropuerto.

