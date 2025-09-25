GENERANDO AUDIO...

El abogado Isidoro Vicario, representante legal de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, afirmó en una entrevista durante A las nueve en Uno, con Pablo Valdés y Juan Rivas, que las familias mantienen la exigencia de la presentación con vida de los jóvenes, a pesar de los once años transcurridos sin respuestas satisfactorias.

Durante este tiempo, seis padres han fallecido y otros enfrentan complicaciones de salud, aunque la lucha continúa con el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales.

Reuniones con la presidenta Sheinbaum

Vicario recordó que, en el inicio de la actual administración, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a no cerrar el expediente del caso Ayotzinapa. Sin embargo, señaló que en las cinco reuniones sostenidas hasta ahora con las familias, no se observan avances sustanciales en las investigaciones.

Una nueva reunión está programada para noviembre, en la que los padres esperan recibir información concreta sobre las líneas de investigación propuestas.

Apoyo internacional y acompañamiento de la ONU

El abogado destacó que la lucha se mantiene gracias al respaldo de organizaciones sociales y civiles, así como al acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, que participa como observadora en las reuniones oficiales.

Plan de movilizaciones en CDMX y Guerrero

En el marco de la jornada denominada “Ayotzinapa 11 años, luces y sombras”, iniciada el 17 de septiembre en Guerrero, se han realizado diversas acciones de protesta.

La movilización concluirá con una marcha nacional el 26 de septiembre en Ciudad de México y una marcha estatal en Iguala, Guerrero, el 27 de septiembre, en el lugar donde ocurrieron los hechos de 2014 y fueron asesinados tres estudiantes.

