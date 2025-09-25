GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro.

Han pasado 11 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; hoy, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, los padres y madres de los normalistas mantienen viva su demanda: verdad y justicia para sus hijos desaparecidos.

Tres gobiernos han enfrentado la exigencia de esclarecer lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

¿Qué pasó en Ayotzinapa hace 11 años?

La noche del 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” se dirigían de Tixtla a Iguala para tomar autobuses rumbo a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Sin embargo, fueron interceptados y atacados por policías municipales y estatales, con la participación de fuerzas federales y elementos del Ejército.

El saldo fue de seis personas asesinadas, entre ellas tres normalistas, un jugador de futbol de Los Avispones de Chilpancingo, un chofer y una pasajera que viajaba en taxi. Además, 43 estudiantes desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, el caso Ayotzinapa se convirtió en un símbolo de impunidad, con investigaciones fragmentadas, irregularidades judiciales y versiones oficiales que han sido cuestionadas.

¿Qué acciones ha realizado el gobierno de Claudia Sheinbaum sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa?

Desde su campaña presidencial, Claudia Sheinbaum prometió que el caso no sería olvidado. Al asumir el cargo, reiteró a los familiares de los normalistas que no daría “carpetazo” y que su gobierno mantendría tres objetivos fundamentales, encontrar la verdad, hacer justicia y localizar a los estudiantes.

Entre sus primeras acciones destacó el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UELICA), la integración de un grupo especializado y la apertura de nuevas líneas de investigación.

En febrero de este 2025, autoridades detuvieron a Martín Alejandro “N”, alias “El Kamala“, presunto responsable de desaparición forzada y delincuencia organizada, ligado directamente a los hechos de Iguala.

La presidenta también se ha enfrentado a tensiones con el Poder Judicial. Criticó la absolución de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, señalando que se liberan a acusados “sin explicación alguna y con pruebas existentes en la investigación”. Además, recordó que decenas de detenidos fueron liberados bajo el argumento de haber sido torturados, lo que complica aún más el proceso judicial.

En este septiembre, Sheinbaum anunció la apertura de nuevas investigaciones del caso Ayotzinapa, incluyendo la revisión de registros telefónicos y análisis que no se habían realizado en profundidad.

Hoy, recordó que ha buscado apoyo internacional: solicitó a Estados Unidos la extradición de dos presuntos implicados y ha insistido con Israel en la entrega de Tomás Zerón de Lucio, exfuncionario clave en la llamada “verdad histórica” del sexenio de Enrique Peña Nieto.

En cada aniversario, los padres y colectivos recuerdan que ya son tres sexenios (Peña Nieto, López Obrador y ahora Sheinbaum) sin respuestas definitivas. La actual presidenta asegura que su administración seguirá impulsando detenciones, nuevas indagatorias y cooperación internacional.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]