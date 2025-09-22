B-King y Regio Clown. Foto: Fiscalía CDMX.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó este martes el hallazgo sin vida de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar y José Luis Herrera Lemos, conocidos como B-King y Regio Clown respectivamente, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre en la capital del país.

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos fueron localizados el 17 de septiembre en la carretera Cocotitlán-Tepetlixpa, en los límites de los municipios de Cocotitlán y Temamatla, Estado de México. Las víctimas presentaban huellas de violencia y fueron identificadas tras una confronta genética realizada por sus familiares.

En este minuto a minuto podrás seguir en tiempo real las últimas noticias y actualizaciones relacionadas con el caso, incluyendo las reacciones oficiales, los avances en las investigaciones y la respuesta de la comunidad artística.

SIGUE AQUÍ EL MINUTO DEL CASO SE LOS ARTISTAS COLOMBIANOS ASESINADOS