“México lindo y querido”, la última publicación del cantante B-King: noticias sobre el caso de los músicos colombianos
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó este martes el hallazgo sin vida de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar y José Luis Herrera Lemos, conocidos como B-King y Regio Clown respectivamente, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre en la capital del país.
De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos fueron localizados el 17 de septiembre en la carretera Cocotitlán-Tepetlixpa, en los límites de los municipios de Cocotitlán y Temamatla, Estado de México. Las víctimas presentaban huellas de violencia y fueron identificadas tras una confronta genética realizada por sus familiares.
En este minuto a minuto podrás seguir en tiempo real las últimas noticias y actualizaciones relacionadas con el caso, incluyendo las reacciones oficiales, los avances en las investigaciones y la respuesta de la comunidad artística.
SIGUE AQUÍ EL MINUTO DEL CASO SE LOS ARTISTAS COLOMBIANOS ASESINADOS
“Mi México lindo y querido”: última publicación de Bayron Sánchez Salazar, B-King
En su última publicación en redes sociales, Bayron Sánchez Salazar, B-King, publicó un video en el que dice sentirse agradecido por su primer concierto en México. En el post del video, el cantante escribió:
“MUCHAS GRACIAS MI MÉXICO LINDO Y QUERIDO”
SRE lamenta los hechos; promete investigación
Mediante un mensaje en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México lamenta los hechos en los que perdieron la vida dos personas de nacionalidad colombiana. Asimismo reiteró que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.
“Asesinaron nuestra juventud”: Gustavo Petro
A través de su cuenta de X, el mandatario arremetió contra la “mafia internacional” que dijo se fortalece por la “política militar y prohibicionista llamada “guerra contra las drogas””
“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos (sic). Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Fiscalía confirma hallazgo de cuerpos
Bayron Sánchez y Jorge Herrera, dedicados a la industria musical y de origen colombiano, fueron localizados sin vida en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México. Autoridades informaron que se recopilaron testimonios y videograbaciones que apuntaron al Estado de México como último paradero de los artistas.
En coordinación con la FGJEM, se identificaron coincidencias con dos personas fallecidas halladas el 17 de septiembre en Cocotitlán. Tras una diligencia en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron oficialmente.