¿Cómo tramito en la SEP el duplicado de mi certificado de bachillerato?

Puedes pedir en línea a la SEP tu certificado de bachillerato. Foto: Shutterstock

Conforme se acerca un nuevo ciclo escolar en la educación superior, deberías ir juntando tus documentos para no perder la inscripción. Por ello, esta vez en Unotv.com te decimos cómo tramitar un duplicado de tu certificado de bachillerato si es en una escuela incorporada a la SEP.

Y es que los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) iniciarán el primer semestre de 2024 el próximo 29 de enero, con las inscripciones realizándose a mediados de ese mes.

Mientras que en el caso del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el próximo periodo escolar comenzará el 13 de febrero, en el caso de su modalidad escolarizada, así como un día después, el 14 de febrero, para las modalidades mixta y no escolarizada, e inscripciones unos días después.

¿Cómo pido en la SEP el duplicado de mi certificado de bachillerato?

Así que, si aún no lo tramitas, lo perdiste o no se encuentra en buenas condiciones, mejor vete preparando y pide tu duplicado para que lo tengas a tiempo para tu inscripción y no haya contratiempos para iniciar con tu educación superior.

Recuerda que, aunque algunas instituciones te dan oportunidad de entregar después de tiempo algunos documentos, podrías no recibir tus papeles a tiempo, perdiendo tu inscripción, teniendo que volver a iniciar el proceso.

Aunque no podrás hacer nada antes del 3 de enero, la ventaja es que puedes realizar este trámite a través de internet, con la posibilidad de hacerlo presencial, si así lo deseas, en la Dirección General de Bachillerato (DGB) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la Ciudad de México.

Aquí aplica si cursaste el bachillerato en la modalidad abierta o a través de un examen único según el Acuerdo Secretarial 286.

Mientras que para iniciar el trámite necesitarás tener a la mano los siguientes documentos. Si es en línea, tendrás que escanearlos y subirlos a la plataforma:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial vigente

Comprobante de bachillerato: Copia del certificado original Reporte individual de resultados Dictamen global

Recibo del pago de derechos

Carta poder (si aplica)

Antes de iniciar con la carga de archivos, lo recomendables que hagas el pago de derechos, lo que puedes hacer en cualquier banco, llevando la hoja de ayuda que podrás descargar a través de este enlace. Durante 2023 este trámite tuvo un costo de 67 pesos, pero recuerda que los montos se actualizan en febrero, según la inflación.

Una vez pagado, inicia con la solicitud en la página de la DGB, a la que también puedes entrar desde aquí, llenando el formulario que te aparecerá, y en donde tendrás que cargar los archivos digitales de los documentos escaneados. Después de enviar todo, te saldrá una carta solicitud, que tendrás que imprimir y firmar con tinta azul.

Después, ya sólo te queda esperar, pues después de recibir tu solicitud la dependencia revisará tu información y documentos para poder emitir el papel oficial. Si hubiera algún error en tu trámite, te llegará un oficio con las observaciones, al que deberás responder en no más de ocho días hábiles.

Mientras que, si aceptan su solicitud, al no haber ningún error u observación, se te indicará cuándo podrás recoger tu documento en la ventanilla de la sede que elegiste al llenar el formulario.

Para resolver tu trámite la DGB tiene hasta 50 días de plazo.

En tanto que también puedes acudir con los mismos documentos de manera presencial en alguna de las sedes que aparecen enlistadas en la lista que aparece en este enlace. Una de estas será la que también deberás elegir para pasar a recoger tu certificado, una vez que sea emitido.