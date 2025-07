Baja California y Colima, fuera de riesgo por alerta de tsunami; Guerrero, Oaxaca y otros estados, en alerta

GENERANDO AUDIO...

Aunque la alerta continúa, algunos estados dicen no estar en riesgo. Foto: AFP

México activó alerta de tsunami tras el sismo en Rusia; mientras Baja California y Colima descartan riesgo, estados como Guerrero, Nayarit y Michoacán vigilan el comportamiento del mar. La Secretaría de Marina reportó variaciones de hasta 1.15 metros.

Tras el potente sismo de magnitud 8.8 registrados frente a las costas de Rusia, ayer, 29 de julio, México encendió una alerta de tsunami en la costa del Pacífico, generando diversas reacciones de las autoridades estatales. Aunque se han detectado variaciones en el nivel del mar en algunos puntos, no se han reportado daños ni incidentes graves.

¿En qué estados de México no hay riesgo por tsunami tras alerta?

En Baja California, la gobernadora, Marina del Pilar, informó que no existe riesgo de tsunami para la entidad, aunque se registró una variación de 0.70 metros (m) en Ensenada cerca de la 1:00 h. Pidió mantenerse al tanto de fuentes oficiales.

Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima, también señaló que no se espera tsunami, pero sí oleajes de hasta un metro. Se reportaron 1.15 metros en Manzanillo y 0.25 metros en Isla Clarión, por lo que se recomendó no ingresar a playas y evitar actividades marítimas. Protección Civil de Chiapas, también informó que, pese al alertamiento, este no genera riesgo.

En el estado de Sonora, las autoridades informaron que no se prevé ninguna alteración, ya que la presencia geográfica de Baja California y Baja California Sur funciona como una barrera natural que protege su litoral. Se recomienda a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

Oaxaca pide estar atentos

En Oaxaca, el gobernador, Salomón Jara, pidió a la población de Salina Cruz mantenerse informada y seguir indicaciones de Protección Civil ante posibles variaciones en el oleaje. Se registraron 0.25 metros de altura en el mar.

¿En qué estados de México se mantienen alerta de tsunami activa?

Abelina López, presidenta municipal de Acapulco, Guerrero, informó que personal de Protección Civil y Bomberos de Acapulco realiza recorridos en playas para informar a la población. Aunque no hay incidentes, la vigilancia se mantiene activa hasta que se levante la alerta.

Elementos de Protección Civil de Michoacán, explicaron que el oleaje previsto (hasta 1 metro) no representa riesgo, ya que es menor al de fenómenos como el mar de fondo. Sin embargo, se mantiene activa la alerta y el monitoreo constante en toda la franja costera. En Jalisco también se mantienen operativos en municipios como Puerto Vallarta, La Huerta y Tomatlán, mantiene monitoreo preventivo y pidió a los ciudadanos no bajar la guardia; pues la alerta sigue.

Asimismo, autoridades de Sinaloa, Nayarit, y Baja California Sur han informado que la alerta por tsunami sigue vigente.

¿Qué dice el último informe oficial?

El informe más reciente (007) del Centro de Alerta de Tsunamis (CAT-SEMAR) confirmó que se han registrado estas alturas en costas mexicanas:

Manzanillo, Colima : 1.15 m

: 1.15 m Ensenada, Baja California : 0.70 m

: 0.70 m Isla Clarión : 0.25 m

: 0.25 m Salina Cruz, Oaxaca: 0.25 m

Ante esto, la Secretaría de Marina pidió mantener a la población alejada de las playas, extremar precauciones en operaciones portuarias y no bajar la guardia hasta que se cancele la alerta (que sigue en todos los estados mencionados en esta nota, menos en Sonora).

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]