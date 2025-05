GENERANDO AUDIO...

El número de niños migrantes decrece, pero riesgos aumentan. Cuartoscuro

Niños no acompañados en la frontera suroeste de Estados Unidos registraron una caída significativa, de acuerdo con cifras compartidas por la Embajada de EE. UU. en México. El informe, basado en datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), muestra que la cantidad de menores migrantes que cruzan sin acompañamiento adulto ha disminuido de manera continua desde el inicio de 2021.

Durante los últimos cuatro años, el número mensual de ingresos de menores sin compañía pasó de más de 15 mil a menos de 3 mil en los primeros meses de 2025. El descenso ha sido especialmente pronunciado en el último semestre, según indica la gráfica oficial difundida por la representación diplomática estadounidense.

La caída se atribuye a nuevas estrategias conjuntas entre México y EE. UU., centradas en seguridad fronteriza y control migratorio.

La Embajada señaló que, desde el 20 de enero de 2021, las medidas adoptadas han privado a redes delictivas y traficantes de personas de la posibilidad de utilizar a menores para cruzar la frontera ilegalmente.

Con ello, enfatizan que la seguridad fronteriza protege a todos, incluyendo a quienes anteriormente eran blanco de explotación.

Crecen los riesgos para infancias migrantes en tránsito por México

Pese a la disminución de niños no acompañados que llegan a la frontera de EE. UU., organizaciones civiles como Save the Children y Plan International alertan sobre un aumento en el número de menores migrantes en tránsito dentro de México. De acuerdo con el informe “Niñez no acompañada: riesgos y violencias en la ruta migratoria por México”, el número de niñas, niños y adolescentes en movilidad aumentó más de 500% en los últimos seis años.

El estudio, publicado en mayo de 2025, se basa en 155 entrevistas realizadas en tres ciudades fronterizas del norte de México:

Ciudad Juárez

Tijuana

Reynosa

La investigación documenta múltiples formas de violencia que enfrentan los menores no acompañados, incluyendo extorsión, explotación y negación de acceso a servicios básicos como salud, educación y refugio.

Organizaciones piden protección urgente para la niñez migrante

Carmen Elena Alemán, directora regional de Plan International, indicó que una de cada cuatro personas migrantes es menor de edad, según cifras de Unicef. Esta situación se agrava ante la falta de sistemas de protección suficientes en los países de tránsito, particularmente en México.

Ángeles Camacho, coordinadora nacional de respuesta humanitaria de Save the Children México, advirtió que las niñas migrantes enfrentan riesgos adicionales, como violencia de género y exclusión de servicios educativos. Subrayó la necesidad de garantizar acceso a atención médica, salud mental y condiciones de alojamiento dignas, especialmente en ciudades fronterizas.

Ambas organizaciones instan a fortalecer los sistemas de protección infantil en las localidades receptoras, mejorar el acceso a servicios básicos y garantizar un trato humanitario a la infancia migrante. El informe también propone acciones coordinadas entre gobiernos y sociedad civil para responder a esta situación de forma inmediata y sostenida.

