Las tortillerías ya pueden registrarse al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, iniciativa del Gobierno de México que busca bajar el precio de la tortilla al consumidor y beneficiar a productores de maíz. El programa contempla apoyos económicos, acceso a insumos a menor costo y capacitación para negocios del sector.

El acuerdo nace del compromiso 62 de la presidenta Claudia Sheinbaum y busca reducir el precio de la tortilla al menos 5% en seis meses, dependiendo de las condiciones del mercado. Las tortillerías que se adhieran deben comprometerse a ofrecer precios justos.

A cambio, podrán recibir:

  • Maíz blanco nacional a precio preferencial ($6,000 por tonelada)
  • Descuentos en harina de maíz nixtamalizada (Gruma, Minsa, Harimasa)
  • Financiamiento de hasta $1,300,000 con tasa anual reducida al 9 %
  • Capacitación y acceso al programa Jóvenes Construyendo el Futuro
  • Distintivo oficial como tortillería comprometida
  • Promoción nacional en el padrón de negocios adheridos

¿Quiénes pueden inscribirse?

Pueden sumarse:

  • Tortillerías legalmente constituidas
  • Negocios dispuestos a vender a precio justo
  • Molinos de nixtamal que cumplan los requisitos

El proceso es gratuito y puede hacerse en línea o presencialmente.

Paso a paso para registrarte

  1. Descarga y llena tu carta de adhesión (hay un formato para tortillerías y otro para molinos)
  2. Reúne estos documentos:
    • CURP certificada
    • INE vigente
    • Constancia de situación fiscal
    • Comprobante de domicilio (menos de 3 meses)
    • Licencia municipal de funcionamiento
    • Fotografías del negocio (interior y exterior)
  3. Elige tu modo de registro:
    • Opción A: Pre-registro en línea + validación presencial
    • Opción B: Registro totalmente presencial

Una vez validada la documentación, se entrega una carta con código QR para acceder a los beneficios. El trámite debe hacerlo la dueña o dueño del negocio.

