Foto: Cuartoscuro

Las tortillerías ya pueden registrarse al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, iniciativa del Gobierno de México que busca bajar el precio de la tortilla al consumidor y beneficiar a productores de maíz. El programa contempla apoyos económicos, acceso a insumos a menor costo y capacitación para negocios del sector.

El acuerdo nace del compromiso 62 de la presidenta Claudia Sheinbaum y busca reducir el precio de la tortilla al menos 5% en seis meses, dependiendo de las condiciones del mercado. Las tortillerías que se adhieran deben comprometerse a ofrecer precios justos.

A cambio, podrán recibir:

Maíz blanco nacional a precio preferencial ($6,000 por tonelada)

a precio preferencial ($6,000 por tonelada) Descuentos en harina de maíz nixtamalizada (Gruma, Minsa, Harimasa)

(Gruma, Minsa, Harimasa) Financiamiento de hasta $1,300,000 con tasa anual reducida al 9 %

de hasta $1,300,000 con tasa anual reducida al 9 % Capacitación y acceso al programa Jóvenes Construyendo el Futuro

y acceso al programa Jóvenes Construyendo el Futuro Distintivo oficial como tortillería comprometida

como tortillería comprometida Promoción nacional en el padrón de negocios adheridos

¿Quiénes pueden inscribirse?

Pueden sumarse:

Tortillerías legalmente constituidas

Negocios dispuestos a vender a precio justo

Molinos de nixtamal que cumplan los requisitos

El proceso es gratuito y puede hacerse en línea o presencialmente.

Paso a paso para registrarte

Descarga y llena tu carta de adhesión (hay un formato para tortillerías y otro para molinos) Reúne estos documentos: CURP certificada

INE vigente

Constancia de situación fiscal

Comprobante de domicilio (menos de 3 meses)

Licencia municipal de funcionamiento

Fotografías del negocio (interior y exterior) Elige tu modo de registro: Opción A: Pre-registro en línea + validación presencial

Pre-registro en línea + validación presencial Opción B: Registro totalmente presencial

Una vez validada la documentación, se entrega una carta con código QR para acceder a los beneficios. El trámite debe hacerlo la dueña o dueño del negocio.