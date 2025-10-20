Bajará el precio de la tortilla: así te unes al nuevo acuerdo
Las tortillerías ya pueden registrarse al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, iniciativa del Gobierno de México que busca bajar el precio de la tortilla al consumidor y beneficiar a productores de maíz. El programa contempla apoyos económicos, acceso a insumos a menor costo y capacitación para negocios del sector.
El acuerdo nace del compromiso 62 de la presidenta Claudia Sheinbaum y busca reducir el precio de la tortilla al menos 5% en seis meses, dependiendo de las condiciones del mercado. Las tortillerías que se adhieran deben comprometerse a ofrecer precios justos.
A cambio, podrán recibir:
- Maíz blanco nacional a precio preferencial ($6,000 por tonelada)
- Descuentos en harina de maíz nixtamalizada (Gruma, Minsa, Harimasa)
- Financiamiento de hasta $1,300,000 con tasa anual reducida al 9 %
- Capacitación y acceso al programa Jóvenes Construyendo el Futuro
- Distintivo oficial como tortillería comprometida
- Promoción nacional en el padrón de negocios adheridos
¿Quiénes pueden inscribirse?
Pueden sumarse:
- Tortillerías legalmente constituidas
- Negocios dispuestos a vender a precio justo
- Molinos de nixtamal que cumplan los requisitos
El proceso es gratuito y puede hacerse en línea o presencialmente.
Paso a paso para registrarte
- Descarga y llena tu carta de adhesión (hay un formato para tortillerías y otro para molinos)
- Reúne estos documentos:
- CURP certificada
- INE vigente
- Constancia de situación fiscal
- Comprobante de domicilio (menos de 3 meses)
- Licencia municipal de funcionamiento
- Fotografías del negocio (interior y exterior)
- Elige tu modo de registro:
- Opción A: Pre-registro en línea + validación presencial
- Opción B: Registro totalmente presencial
Una vez validada la documentación, se entrega una carta con código QR para acceder a los beneficios. El trámite debe hacerlo la dueña o dueño del negocio.