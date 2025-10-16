Balance tras las lluvias: suman 70 muertos y 72 desaparecidos en 111 municipios afectados

GENERANDO AUDIO...

Inundaciones en México. Foto: Cuartoscuro

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó este jueves el saldo de las intensas lluvias que afectaron a 111 municipios del país. Hasta el momento se contabilizan 70 personas fallecidas y 72 desaparecidas.

Por estado, la situación es la siguiente:

Puebla: 18 muertos y 5 desaparecidos

18 muertos y 5 desaparecidos Veracruz: 30 muertos y 18 desaparecidos

30 muertos y 18 desaparecidos Hidalgo: 21 muertos y 49 desaparecidos

21 muertos y 49 desaparecidos Querétaro: 1 muerto

1 muerto San Luis Potosí: sin víctimas

“En Puebla, continuamos con 23 municipios afectados, con 18 personas, lamentablemente fallecidas y cinco no localizados. En Veracruz tenemos 40 municipios afectados, lamentablemente 30 personas fallecidas y 18 personas no localizadas, en San Luis Potosí, 12 municipios afectados sin personas fallecidas ni personas no localizadas. En Querétaro, ocho municipios afectados, una persona fallecida y cero personas no localizadas y en Hidalgo tenemos 28 municipios afectados, lamentablemente 21 personas fallecidas y 49 personas no localizadas”, señaló Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas, mientras se mantiene la alerta por posibles deslaves e inundaciones.