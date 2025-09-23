Balizado, QR y GPS: las 3 medidas que serán obligatorias para pipas y carrotanques en México

GENERANDO AUDIO...

La CNE establece nuevas disposiciones para circular. Foto: Shutterstock

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo donde se emiten las nuevas Disposiciones administrativas de carácter general donde se hace obligatorio el balizado con códigos QR y el uso de GPS en las unidades vehiculares que transportan petrolíferos, gas LP y petroquímicos por medios distintos a ductos.

El objetivo es reforzar la seguridad, trazabilidad y supervisión en tiempo real de la distribución de estos productos, así como prevenir prácticas irregulares en el sector.

Reportes obligatorios de operación de vehículos

Las empresas deberán notificar a la CNE el estado operativo de cada unidad a través del sistema SIRACP:

Unidad en operación : cada inicio y conclusión de viaje debe reportar fecha, hora, origen, destino, producto transportado y datos del conductor

: cada inicio y conclusión de viaje debe reportar fecha, hora, origen, destino, producto transportado y datos del conductor Fuera de operación : cuando no esté en uso, la unidad debe permanecer en la central de guarda

: cuando no esté en uso, la unidad debe permanecer en la central de guarda Fuera de operación temporal : aplica cuando el vehículo esté más de cinco días sin servicio por mantenimiento o reparación; el reporte debe hacerse en un máximo de 24 horas

: aplica cuando el vehículo esté más de cinco días sin servicio por mantenimiento o reparación; el reporte debe hacerse en un máximo de 24 horas En traslado: cuando se mueva sin carga a otra ubicación, debe notificarse con al menos 12 horas de antelación

El incumplimiento en los reportes será considerado infracción.

Balizado y códigos QR

En el documento se especifica que el balizado de las unidades vehiculares debe realizarse mediante calcomanías autoadheribles en las ubicaciones señaladas en las presentes disposiciones conforme al tipo y configuración del vehículo, mismas que deben contener un Código QR, el cual debe ser emitido y notificado por la Comisión a través de la OPE.

Todas las unidades deberán portar calcomanías reflejantes con código QR emitido por la Comisión, que permitan verificar:

Vigencia del permiso

Matrícula y características del vehículo

Información del operador, seguro vigente y volumen transportado

En tanto que el Código QR, notificado por la Comisión, debe permitir su lectura a partir de dispositivos móviles estándar, lo anterior para efectos de verificación inmediata por parte de la Comisión, así como de otras autoridades. Además, el sistema permitirá denuncias ciudadanas mediante el escaneo del QR con un celular estándar.

GPS y trazabilidad en tiempo real

Asimismo, todos los vehículos asociados a los permisos de transporte o distribución por medios distintos a ductos de Petrolíferos, Gas Licuado de Petróleo o Petroquímicos, deben contar y mantener activo y vigente un Sistema GPS que permita en todo momento, su monitoreo y geolocalización en tiempo real.

Los datos deberán guardarse mínimo 12 meses, estar disponibles para la CNE y las autoridades, y entregarse en tiempo real cuando se requiera. Alterar o desactivar el GPS será sancionado como falta grave.

Verificación y sanciones

La Comisión podrá realizar visitas de verificación, operativos en campo o revisiones documentales en cualquier momento.

Entre los incumplimientos más graves se encuentran:

No colocar el QR o hacerlo ilegible

No reportar el estado operativo real de las unidades

Falsificar o duplicar los códigos QR

Manipular o desactivar el GPS

Negarse a proporcionar información en tiempo real

Las sanciones se aplicarán conforme a la Ley del Sector Hidrocarburos.

Plazos de implementación

El acuerdo entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, existen algunas precisiones:

Carrotanques ya autorizados : los permisionarios tendrán 15 días hábiles para actualizar la información de cada unidad y solicitar el QR

: los permisionarios tendrán para actualizar la información de cada unidad y solicitar el QR Distribuidores de gas LP sin GPS : tendrán 30 días hábiles para instalarlo

: tendrán para instalarlo Los códigos QR deben emitirse y notificarse en un máximo de 45 días hábiles posteriores a la recepción de la información completa

Para mayores detalles sobre cuestiones técnicas de la balización, códigos y sistema GPS, se puede consultar el ejemplar del Diario Oficial de la Federación (DOF) dando clic en esta liga.