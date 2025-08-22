Banco del Bienestar lanza aviso para quienes tienen celular

GENERANDO AUDIO...

Banco del Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

Los beneficiarios de los Programas del Bienestar pueden acceder a los apoyos económicos a través del Banco del Bienestar; pero contar con un teléfono celular da una ventaja para estar al tanto de tus saldos y movimientos, por lo que el Gobierno de México dio un importante anuncio.

Aviso importante para los beneficiarios que tengan celular

Autoridades mexicanas invitaron a los cuentahabientes del Banco del Bienestar a descargar la aplicación para los teléfonos celulares, y de esa forma consultar saldo y movimientos, de manera rápida y fácil.

Todo a través de los siguientes pasos:

Entrar a la tienda de aplicaciones y descargar la app del Banco del Bienestar

Aceptar términos y condiciones

Escribir tu número celular

Introducir los 16 números de tu tarjeta y el NIP del cajero

Generar una contraseña y confirmarla

Ahora puedes iniciar sesión y consultar siempre que puedas los saldos y movimientos de los apoyos económicos recibidos a través de los Programas del Bienestar.

¿Qué hacer si se bloquea el NIP de la tarjeta del Banco del Bienestar?

En caso de que se haya bloqueado el NIP de la tarjeta del Banco del Bienestar, debes hacer lo siguiente:

Mantener la calma

Esperar 48 horas para que se restablezca

No intentar usar el NIP bloqueado para evitar un bloqueo permanente

Si el problema continúa, acude a una sucursal del Banco del Bienestar. Para mayor información: