Reducción de la pobreza en México no se sostendrá sin crecimiento económico: Banco Mundial

Pobreza en México. Foto: Cuartoscuro

La reducción de la pobreza en México no podrá mantenerse en el tiempo si el país no logra un mayor crecimiento económico, advirtió Samuel Freije-Rodríguez, economista líder para América Latina del Banco Mundial.

“México ha logrado reducir la pobreza gracias a políticas muy inteligentes en distintos años, a través de distintas políticas sociales, y recientemente la experiencia lo muestra así, el problema es continuar expandiendo lo que ha logrado, sosteniendo lo que se ha logrado y eso requiere no solamente el mantenimiento de algunas de las políticas sociales y la mejora de alguna de ellas, pero también crecimiento económico esa es el área en la cual habría que hacer mayores esfuerzos”, Samuel Freije-Rodríguez

Luego de participar en el foro “Nuevas perspectivas sobre pobreza y desigualdad”, organizado por el Senado de la República, Freije – Rodríguez advirtió que un mayor crecimiento económico del país pasa por una reingeniería fiscal.

“En el largo plazo México ha tenido tasas de crecimiento muy leves, muy bajas en comparación internacional, y eso debería ser uno de los principales retos a futuro”, Samuel Freije-Rodríguez

El economista del Banco Mundial indicó que para ampliar y garantizar la cobertura de programas en salud, educación e infraestructura es necesaria una mejor reasignación de recursos y un financiamiento fiscal sostenible.

“Es muy importante acompañar estos programas sociales con un sostenimiento desde el financiamiento fiscal, tiene que considerarse y darse especial importancia al sostenimiento económico de esos programas, en la medida que haya una mejor reasignación de recursos del presupuesto nacional y que la economía nacional sea más grande, cuando se alcanza cierto nivel de la economía y la economía es más grande, es más lo que se puede asignar a salud, educación, infraestructura”, Samuel Freije-Rodríguez

Advirtió que se debe detonar el crecimiento del sector agrícola, que es donde más rezagos presenta el país.

“Prestar especialísima atención al sector agrícola, que es un sector que concentra todavía una gran cantidad de población en situación de pobreza y que tiene bajos niveles de productividad”, Samuel Freije-Rodríguez