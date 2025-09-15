GENERANDO AUDIO...

La banda presidencial que portará Sheinbaum en su primer Grito. Cuartoscuro

La banda presidencial que portará Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en su primer Grito de Independencia fue confeccionada por mujeres militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La prenda se utilizará durante la ceremonia del 15 de septiembre en Palacio Nacional, en el marco del 215 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia y del 2025: Año de la Mujer Indígena.

Así ha cambiado la banda presidencial de Zedillo a la fecha

El uso y distribución de los colores en la banda presidencial está impreso en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en su artículo 34, a lo largo de los sexenios ha tenido modificaciones en los que se establece su uso, en el caso de la más actual, la que portará la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia como primera mandataria, tendrá que tener las siguientes características:

Tiene los colores de la Bandera Nacional en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente

El color verde corresponde a la franja superior

El Escudo Nacional se coloca bordado en hilo dorado sobre los tres colores, a la altura del pecho

Los extremos de la banda rematan con un fleco dorado

La prenda se porta sobre el hombro derecho, con el color verde en la parte superior a diferencia de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón quienes invirtieron el orden de los colores haciendo que la prenda se asemejara más a la bandera de México.

Confección de la banda presidencial

Elaborada en las Fábricas de Vestuario y Equipo de la Sedena, en Iztapalapa, el proceso tomó 10 días e incluyó al menos 27 operaciones de costura y acabados manuales.

Se cortaron tres piezas de raso americano en verde, blanco y rojo

Se unieron con costura de hilo de poliéster y un planchado cuidadoso

El escudo nacional se bordó a mano con hilos canutillo de oro y plata en un proceso de 32 horas

Por primera vez en la historia del país, el nombre de la presidenta fue bordado a máquina en la parte posterior

Las encargadas de la elaboración fueron la sargento segundo operario Laura Jocelyn Velázquez Cruz, la soldado operario Evangelina Rentería de la Cruz y la soldado operario Tonantzi Blancas Constantino.

Ajuste y resguardo de la prenda

Para garantizar la caída y ajuste de la banda, se utilizó un maniquí fabricado con las medidas exactas de la presidenta. Una vez que concluye, la prenda se colocó en una caja de madera y cristal elaborada también por personal militar, diseñada para su protección y transporte.

Uso oficial de la banda presidencial

La banda presidencial únicamente se puede usar por el titular del Poder Ejecutivo Federal en actos protocolarios:

La transmisión del Poder Ejecutivo

El informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión

La ceremonia del Grito de Dolores

La recepción de cartas credenciales de embajadores y ministros acreditados

En todos los casos se porta debajo del saco, salvo durante la transmisión de poderes.

En 2010 se modificó la ley para invertir el orden de los colores, pero en 2018 se restituyó la disposición actual, con el verde en la franja superior.

