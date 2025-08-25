GENERANDO AUDIO...

Foto: Banxico

El Banco de México cumple 100 años este 25 de agosto de 2025 y para conmemorar su aniversario puso en circulación una moneda de plata y billetes conmemorativos que tendrán curso legal en todo el país.

La moneda, de 2 onzas de plata pura, tiene un valor facial de 10 pesos y fue acuñada por la Casa de Moneda de México. En su anverso muestra el Escudo Nacional rodeado por distintos escudos históricos del país y el águila del Códice Mendocino, mientras que en el reverso luce el edificio principal del Banco de México, junto con la leyenda “Centenario de la fundación del Banco de México”.

Moneda de plata por el Centenario de Banxico

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, esta pieza tiene forma circular, un diámetro de 48 milímetros, ley .999 de plata pura y un peso de 62.206 gramos, equivalente a dos onzas troy. Su canto es estriado y lleva la ceca “M°” de la Casa de Moneda de México.

Foto: Banxico

La moneda es de emisión limitada y estará disponible para el público a través de distribuidores autorizados, como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía.

Billetes conmemorativos del 100 aniversario

Además, Banxico informó que los billetes conmemorativos serán de curso legal y se diferenciarán por la leyenda “100 Aniversario 1925-2025”, ubicada debajo del monograma y del texto Banco de México.

Foto: Banxico

Estos billetes circularán junto con los que ya están en uso y podrán emplearse como medio de pago en cualquier transacción. También podrán ser canjeados por su valor nominal en instituciones bancarias que ofrezcan este servicio.

Foto: Banxico

Dónde conseguirlos

Mientras que los billetes conmemorativos se recibirán en bancos y podrán circular de manera habitual, la moneda de plata será de venta directa al público y sólo estará disponible hasta agotar existencias.

Con estas emisiones, el Banco de México celebra un siglo de historia desde su fundación en 1925, destacando su papel como pilar del sistema financiero del país.