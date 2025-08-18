GENERANDO AUDIO...

Beatriz Gutiérrez niega que se mudará a España. Cuartoscuro

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, negó a través de publicaciones recientes que tenga planes de mudarse a España. Sin embargo, reportajes del diario español ABC firmados por Joan Guirado y David Yaguë señalaron que podría residir en La Moraleja, una de las zonas más caras de la comunidad de Madrid.

La información ha detonado comparaciones con otras áreas residenciales en España donde habitan expresidentes mexicanos, como Valdelagua, donde vive Enrique Peña Nieto, y el barrio de Salamanca, donde se ubica Felipe Calderón.

La Moraleja, el barrio más caro de España

Ubicado en el municipio de Alcobendas, La Moraleja concentra algunas de las propiedades con mayor valor en el país ibérico. Según la agencia tributaria española, sus habitantes tienen ingresos medios de 136 mil euros anuales, equivalentes a casi 3 millones de pesos mexicanos después de impuestos.

Uno de los puntos más exclusivos es el Paseo de la Marquesa Viuda Aldama, donde el precio medio de una vivienda alcanza los 11.3 millones de euros. Entre los residentes de la zona figuran personajes como el actor Richard Gere y el futbolista Sergio Ramos.

Valdelagua, donde vive Enrique Peña Nieto

En contraste, Valdelagua se localiza entre San Agustín de Guadalix y Colmenar Viejo, a unos 30 kilómetros de Madrid. La zona cuenta con alrededor de 285 chalets que se venden entre 600 mil y 1.5 millones de euros.

Además de su cercanía con la capital, Valdelagua ofrece altos niveles de seguridad, lo que la ha convertido en una urbanización de referencia para políticos y empresarios. Desde hace algunos meses, el expresidente Enrique Peña Nieto reside ahí. Medios señalan que allí vivía con su anterior pareja, Tania Ruiz.

El costo de las propiedades en Valdelagua también resulta significativamente menor frente a La Moraleja, con una diferencia que puede ser de hasta 10 millones de euros en promedio.

El barrio de Salamanca, donde está Felipe Calderón

Otra referencia es el barrio de Salamanca, donde se encuentra Felipe Calderón. En esta zona, los precios del metro cuadrado han alcanzado niveles récord, con un valor medio de 20.5 euros en 2023, hasta llegar a 26.8 euros en Recoletos, el sector más caro del distrito.

Un departamento de 80 metros cuadrados puede rentarse por 1,650 euros al mes, lo que equivale a cerca de 33 mil pesos mexicanos, mientras que en zonas como Recoletos, el alquiler de propiedades similares se eleva a más de 2 mil 100 euros mensuales.

Aunque Salamanca es considerado uno de los barrios de mayor prestigio de Madrid, sus costos están por debajo de los de La Moraleja.

Comparación entre barrios de expresidentes mexicanos

Los tres enclaves presentan contrastes notables en ingresos y costos de vivienda:

La Moraleja Ingreso medio anual: 136 mil euros Precio medio de vivienda: 11.3 millones de euros

Valdelagua Propiedades: entre 600 mil y 1.5 millones de euros Urbanización con 285 chalets y medidas de seguridad reforzadas

Salamanca Renta promedio: entre 1,650 y 2 mil 100 euros mensuales Valor del metro cuadrado: hasta 26.8 euros



La diferencia evidencia que el costo de residir en La Moraleja es superior tanto a Valdelagua como a Salamanca, donde habitan expresidentes mexicanos.

Trayectoria de Beatriz Gutiérrez Müller

Beatriz Gutiérrez Müller, casada con López Obrador desde hace casi 20 años, se ha desempeñado principalmente en la academia, con labores en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Por lo que los señalamientos van en torno a los recursos para sostener una residencia en La Moraleja, toda vez que, como profesora universitaria, los sueldos van de los 17 mil pesos (unos 770 euros mensuales) a los 50 mil pesos (aproximadamente 2 mil 270 euros). En respuesta, Gutiérrez Müller negó cualquier mudanza a España, aclarando que continuará con su vida profesional en México.