Beatriz Gutiérrez niega que se mudará a España. Cuartoscuro

Beatriz Gutiérrez Müller negó este lunes que ella y su hijo Jesús Ernesto hayan cambiado su residencia a España, luego de que circularan versiones en algunos medios sobre una presunta mudanza de la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La escritora y académica aclaró que continúa con sus labores en una universidad pública en México, enfocada en la docencia y la investigación, y subrayó que no ha establecido residencia en el extranjero.

Beatriz Gutiérrez Müller niega mudanza a España

En un mensaje público, Gutiérrez Müller señaló que no se ha mudado “allá ni a ningún otro lado” y que tanto ella como Jesús Ernesto, su hijo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, permanecen en México.

Además, indicó que mantiene su vida familiar en el país y que sigue trabajando en el ámbito académico.

¿Qué pasa con su familia?

En su declaración, Gutiérrez Müller también hizo referencia a la unidad familiar que mantiene junto con su hijo Jesús Ernesto y con el presidente López Obrador, asegurando que permanecen juntos en México.

Finalmente, destacar que la aclaración se da tras rumores difundidos sobre un presunto cambio de residencia, que ella rechazó de manera directa.

Aclaración sobre rumores de residencia en España

Gutiérrez Müller destacó que las versiones difundidas no corresponden con su situación actual y reiteró que su lugar de residencia sigue siendo México.

La escritora señaló que su prioridad está en su trabajo académico y en la vida familiar. Al tiempo, rechazó la información que circuló sobre una supuesta mudanza a España.

Trabajo académico en México

De acuerdo con su mensaje, la también investigadora subrayó que desde hace décadas ejerce la docencia y la investigación en una universidad pública mexicana, donde permanece activa laboralmente.

Con ello, enfatizó que su trabajo académico no ha sido interrumpido ni trasladado fuera del país.