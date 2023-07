Se registra Beatriz Paredes, y varios más, para candidatura del Frente Amplio por México

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel, se inscribió en el proceso de selección del responsable de construir el Frente Amplio por México. Además de ella, otros personajes también hicieron su registro.

Tras entregar su documentación ante el comité organizador, la priista aseveró que no tiene cola que le pisen.

“Porque no tengo cola que me pisen, seguimos adelante en este proceso, seguimos adelante en este proceso sin renunciar ni ocultar ni disfrazar mi biografía. Yo no he brincado de un lado a otro para pretender purificarme”.

Beatriz Paredes, aspirante del Frente Amplio por México.