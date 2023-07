“Me registré como aspirante a coordinar el Frente Amplio por México ante el PRI”: Beatriz Paredes

La senadora Beatriz Paredes Rangel acudió este sábado, al medio día, a la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional, a notificar su inscripción para convertirse en responsable de construir el Frente Amplio por México.

Hoy me registré como aspirante a coordinar el #FrenteAmplioPorMexico ante el @PRI_Nacional . Juntos vamos a demostrar que es el momento de la evolución democrática de México y no de su regresión autoritaria. #ExperienciaPorMéxico #BeatrizParedesVa pic.twitter.com/oxej4kMXKD

“Vamos con principios, con capacidad de convocatoria, con una biografía que no tiene nada que esconder ni nada de qué avergonzarse, con responsabilidad política, con seriedad porque este país no es una broma, no es una charada, es el hogar de 130 millones de mexicanos que no merecen vivir con miedo ni con intranquilidad”.

Beatriz Paredes, aspirante a responsable de construir el Frente Amplio por México