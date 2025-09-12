GENERANDO AUDIO...

Biblioteca Vasconcelos. Foto: Cuartoscuro

La Biblioteca Vasconcelos permanecerá cerrada de manera temporal como parte de acciones emprendidas por el Sindicato Nacional de Cultura. A través de las redes sociales del recinto se confirmó la situación la mañana de este jueves.

“La Biblioteca Vasconcelos informa que, debido a acciones del Sindicato Nacional de Cultura (SINAC), permanecerá cerrada temporalmente. Lamentamos las afectaciones y reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y el fortalecimiento de espacios culturales seguros y abiertos al diálogo”.

¿Por qué estará cerrada la Biblioteca Vasconcelos?

Un grupo de trabajadores sindicalizados decidió cerrar la Biblioteca Vasconcelos tras acusar a Rodrigo Borja Torres, director general de bibliotecas, de no cumplir con sus demandas planteadas, presuntamente, desde el pasado abril.

Según reportes, trabajadores acusan:

Falta de mantenimiento a la Biblioteca Vasconcelos y la Biblioteca México

Falta de insumos básicos

Salarios que se mantiene por debajo del mínimo

A decir de los trabajadores, se enfrentan a sanitarios sin mantenimiento, goteras y la escasez de artículos básicos como papel de baño.

Los trabajadores exigieron a Borja Torres que se diera seguimiento a medidas como la Evaluación del Desempeño y se respetaran las Condiciones Generales de Trabajo (CGTs). Sin embargo, el director general de bibliotecas no habría dado respuestas favorables.

Lejos de una solución, los trabajadores acusan que se les impusieron faltas administrativas y sanciones económicas que eran improcedentes.

Tras el cierre de la Biblioteca Vasconcelos, no se ha dado a conocer una fecha de probable apertura y reanudación de las actividades.

¿Qué pasa con los libros prestados por la Biblioteca Vasconcelos?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la Biblioteca Vasconcelos anunció que, por el cierre, los usuarios que tenga su entrega de libro próximamente no serán sancionados por pasar la fecha.