Bienestar reporta casi 39 mil viviendas censadas tras inundaciones en cinco estados

| 20:59 | Alejandra Guzmán | Uno TV
Foto: X @A_MontielR

Hasta el momento, suman 38 mil 872 viviendas censadas después de las intensas lluvias que afectaron los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, confirmó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, enlazada a la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En el caso de Hidalgo, hemos censado 2 mil 64 viviendas. Es importante mencionar que el camino es complicado, pero vamos bien, y por eso estamos reforzando las brigadas. En Querétaro estamos llegando a las mil viviendas. Puebla, 6 mil 335. San Luis Potosí, estamos casi llegando a las 5 mil viviendas. Y Veracruz, 24 mil 500 viviendas también ya han sido censadas, especialmente Poza Rica y Álamo, ya llevamos un avance importante”, Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar

Desde el campamento de las y los servidores de la nación en Papantla, Montiel Reyes se enlazó a la conferencia mañanera, la funcionaria señaló que los servidores de la nación han llegado a 72 municipios afectados de la siguiente manera:

  • 13 en Veracruz
  • 22 en Hidalgo
  • 19 en Puebla
  • 8 en Querétaro
  • 10 en San Luis Potosí

A través de sus redes sociales, la funcionaria federal reconoció la labor de los Servidores de la Nación.  

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

“Mantenemos los 15 campamentos de los servidores de la nación, que seguramente el día de hoy se van a incrementar, para poder fortalecer el trabajo y el estado de Hidalgo”

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Sheinbaum recorre Veracruz y promete ayuda hasta restablecer la normalidad

Nacional

Sheinbaum recorre Veracruz y promete ayuda hasta restablecer la normalidad

Alertan por posible filtración masiva de datos con CURP biométrica

Nacional

Alertan por posible filtración masiva de datos con CURP biométrica

Maíz, frijol y leche: así quedan los nuevos precios de garantía publicados por Sader

Nacional

Maíz, frijol y leche: así quedan los nuevos precios de garantía publicados por Sader

¿Buscas apoyo para casa? Así puedes inscribirte a Vivienda para el Bienestar

Nacional

¿Buscas apoyo para casa? Así puedes inscribirte a Vivienda para el Bienestar

Etiquetas: , , , , ,