Bienestar reporta casi 39 mil viviendas censadas tras inundaciones en cinco estados

GENERANDO AUDIO...

Foto: X @A_MontielR

Hasta el momento, suman 38 mil 872 viviendas censadas después de las intensas lluvias que afectaron los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, confirmó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, enlazada a la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En el caso de Hidalgo, hemos censado 2 mil 64 viviendas. Es importante mencionar que el camino es complicado, pero vamos bien, y por eso estamos reforzando las brigadas. En Querétaro estamos llegando a las mil viviendas. Puebla, 6 mil 335. San Luis Potosí, estamos casi llegando a las 5 mil viviendas. Y Veracruz, 24 mil 500 viviendas también ya han sido censadas, especialmente Poza Rica y Álamo, ya llevamos un avance importante”, Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar

Desde el campamento de las y los servidores de la nación en Papantla, Montiel Reyes se enlazó a la conferencia mañanera, la funcionaria señaló que los servidores de la nación han llegado a 72 municipios afectados de la siguiente manera:

13 en Veracruz

22 en Hidalgo

19 en Puebla

8 en Querétaro

10 en San Luis Potosí

A través de sus redes sociales, la funcionaria federal reconoció la labor de los Servidores de la Nación.

“Mantenemos los 15 campamentos de los servidores de la nación, que seguramente el día de hoy se van a incrementar, para poder fortalecer el trabajo y el estado de Hidalgo”

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.