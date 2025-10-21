GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) informó que la tercera etapa del programa Vivienda Bienestar inició el 20 de octubre con la instalación de los módulos de registro.

Este programa busca otorgar viviendas con valor aproximado de 600 mil pesos a familias en situación vulnerable. El registro es personal, gratuito y presencial en los módulos oficiales, sin intermediarios ni gestores.

Requisitos del Apoyo Bienestar de 600 mil pesos

Para registrarse, hombres y mujeres deberán presentar original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)

con fotografía (INE o equivalente) CURP actualizada

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

El registro se realiza en los módulos oficiales del programa, donde personal capacitado verificará los datos y entregará un folio de registro, indispensable para avanzar en el proceso.

Fechas, horarios y consulta de módulos

Los módulos de registro atenderán de 8:00 a 16:00 horas, aunque los horarios pueden variar según el municipio.

La ciudadanía puede consultar el mapa interactivo disponible en pvb.conavi.gob.mx, donde podrá ubicar el módulo más cercano, conocer las fechas y horarios de atención y planear su visita.

En caso de que aún no se instale un módulo en su localidad, la Conavi pidió mantenerse atenta a las siguientes etapas del programa, que ampliarán la cobertura en más regiones.

Evaluación y resultados del registro

Tras concluir el registro, la Conavi evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles. Posteriormente, se publicará el listado preliminar de personas preseleccionadas en la página oficial www.gob.mx/conavi y en puntos estratégicos de las zonas participantes.

Las personas notificadas recibirán una llamada, mensaje o WhatsApp para agendar una visita domiciliaria de verificación, donde se confirmará la información y se podrá solicitar documentación adicional.

La Conavi reiteró que todos los trámites son gratuitos y que no cuenta con gestores. El único medio válido para registrarse es de manera presencial en los módulos oficiales.

