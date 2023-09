Un bolillo para el susto: ¿será verdad o mentira?

Algunos piensan que el pan disminuye la secreción gástrica. Foto: shutterstock.com

En muchas ocasiones, una situación -como un sismo– nos provoca un susto que causa la generación de adrenalina en nuestro cuerpo; ante ello, nos recomiendan comernos un bolillo, pero ¿será verdad o sólo es un mito?

Cuando nos enojamos o asustamos, nuestro cuerpo libera adrenalina; además, el estómago produce más ácidos gástricos. Ésa pudo ser la reacción de tu organismo al escuchar la alerta sísmica que avisaba sobre el movimiento telúrico, que se sintió en varios estados de la República, como Ciudad de México, Puebla o Estado de México.

¿Bolillo para el susto es verdad o mentira?

Algunas personas piensan que comer pan ayuda a disminuir la secreción gástrica o a recoger la bilis, pero es totalmente falso.

En México, la expresión “cómete un bolillo para el susto” es extremadamente popular y quizá no haya quien la desconozca; sin embargo, es completamente falsa.

Según los especialistas, el pan blanco o el bolillo no ayuda a disminuir los ácidos del estómago o recoger la bilis luego de alguna fuerte impresión.

Si comes o no un bolillo después del susto, no pasará absolutamente nada en tu organismo.

Además, algunas personas, incluso, sostienen que comerlo ayuda a evitar que te dé diabetes, pero se trata de algo falso, porque simplemente un susto no provoca la enfermedad.